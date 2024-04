Con Longo Borghini l’Italia che vince è donna 

Ha vissuto una Pasquetta «dalle grandi emozioni, a tal punto che non ho dormito», Elisa Longo Borghini, nel day-after della sua (seconda) vittoria al Giro delle Fiandre, dove come gli uomini anche le donne hanno dovuto affrontare sotto una pioggia incessante il selciato bagnato del Koppenberg. Un ostacolo insidiosissimo in quelle condizioni meteo che ha costretto vari corridori, sia nella prova maschile che in quella femminile, a scendere dalla loro bicicletta per non cadere e poter superare il “muro” viscido al 20% di pendenza. «Io avevo una buona trazione», racconta all'Ansa la piemontese, «e sono riuscita a farlo restando sul sellino. Chi scende dalla bici è perché qualcuno davanti sbanda e non ha una buona trazione. A me è andata bene e sono riuscita a superare l'ostacolo senza problemi». La campionessa italiana è anche caduta ma è rientrata in gruppo al km 80: «Quello per me è stato il momento più duro del Fiandre. Ho forato in curva, non sono riuscita a tenere la bici e sono caduta». Il finale è stato trionfale per la Lidl-Trek, con Shirin Van Anrooij terza, dietro la polacca Katarzyna Niewiadoma.

Tra gli uomini, impresa “monumentale” del favoritissimo Mathieu Van der Poel, al terzo successo e quinto podio consecutivo. Alberto Bettioli, che inseguiva, è stato ripreso a 50 metri dal gruppetto e ha chiuso decimo ma la volata dei “battuti” è stata vinta da un altro azzurro, il veneto Luca Mozzato.

