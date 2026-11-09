Con lo smartphone in mano e il cuore aperto 

Un teatro capace di abbattere le barriere generazionali, linguistiche e culturali, trasformando gli spettatori in protagonisti. È quanto è accaduto allo Spazio DOMOSC di Cagliari, con “A Teen Odyssey”, performance immersiva della compagnia maiorchina La Mecànica, che ha conquistato il pubblico del Festival internazionale di teatro, arte e nuove tecnologie “Le Meraviglie del Possibile”. Giunto alla tredicesima edizione, è organizzato da Kyberteatro, diretto dalla regista Ilaria Nina Zedda e dall’esperto multimediale Marco Quondamatteo, insieme all’executive coordinator Alessandra Carta e sotto la guida di Mauro Zedda.

Kyber Teatro, attivo a Cagliari dal 2014, è lo spin-off creativo digitale della cooperativa L’Aquilone di Viviana, che unisce teatro e nuove tecnologie per ampliare l’esperienza dal vivo attraverso il digitale e il real-time. Organizza il Festival “Le Meraviglie del Possibile”, piattaforma internazionale rivolta al dialogo tra arti performative, scienza e innovazione.

Il successo è stato sancito dal tutto esaurito in entrambe le repliche, alle 19 e alle 21. In sala si sono incontrate persone di età e provenienze diverse: bambini, adolescenti e adulti hanno condiviso un viaggio fatto di movimento, immagini, suoni ed emozioni. Le differenze generazionali non sono state un ostacolo, ma una ricchezza, dimostrando quanto il teatro possa diventare uno spazio autentico di relazione e comunità.

Numerosi spettatori non parlavano italiano, ma hanno potuto vivere pienamente la performance grazie a Kalliôpé, l’applicazione sviluppata da La Fura dels Baus insieme alla Fundació Èpica, capace di adattarsi alla lingua dei partecipanti. Gli attori Joan Maria Pascual e Lulu Cormican hanno costruito una narrazione affidata al corpo, ai gesti e alle immagini: un linguaggio universale, comprensibile a tutti, che ha reso ogni spettatore parte del racconto.

“A Teen Odyssey” affronta identità, appartenenza e confronto tra generazioni. A Cagliari sono stati coinvolti anche i ragazzi del territorio che avevano partecipato la scorsa primavera ai laboratori di Chorus of Change, progetto europeo Erasmus plus, che vede Kyberteatro tra i partner.

Dietro il progetto c’è La Mecànica, compagnia internazionale fondata nel 2015 a Maiorca da Jenny Vila e Pau Bachero che ha ricevuto diversi premi come miglior spettacolo assegnati ad “A Teen Odyssey” nel 2024 e nel 2025. Il lavoro partito da Fringe di Edimburgo è approdato in America, Cina, Turchia e finalmente a Cagliari. Dove la serata ha restituito la bellezza del lavoro: generazioni diverse si sono emozionate insieme. È forse il risultato più prezioso dello spettacolo: ricordare che tutti abbiamo bisogno di sentirci parte di una comunità.

Il Festival proseguirà fino al 25 novembre. Prossimo appuntamento, venerdì e sabato con “Les Yeux de Lousanouch”, debutto nazionale del Collectif Étrange Miroir di Nantes. Tra cinema dal vivo, disegno e musica, racconterà la storia di una bambina armena, intrecciando memoria, migrazione, guerra e identità.

RIPRODUZIONE RISERVATA