Con lo Slavia l’Atalanta vuole il bis 

L'Atalanta cerca la seconda vittoria consecutiva nel suo girone di Champions dopo quella col Club Brugge. Ancora senza sconfitte in Serie A, l’unica squadra del massimo campionato, la squadra di Juric cerca continuità anche in Europa contro i cechi dello Slavia Praga. Il 2-1 in rimonta dello scorso 30 settembre ha permesso alla Dea di cancellare la pesante sconfitta alla prima in Champions in casa del Psg campione d'Europa in carica.

Per quanto riguarda lo Slavia Praga, la formazione ceca ha raccolto appena un punto fino a oggi: alla prima ha pareggiato in casa con il Bodo Glimt, a seguire la pesante sconfitta (0-3) sul campo dell'Inter, dove è apparsa un complesso poco attrezzato.

Lookman dovrebbe essere confermato come prima punta rispetto a Krstovic, Scamacca è pronto. Ci saranno De Ketelaere, Sulemana, Samardzic e Pasalic. Bellanova è tornato in gruppo e andrà in panchina, rientra anche Kossounou.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere; Lookman, Sulemana. Allenatore Juric.

Slavia Praga (4-5-1): Staněk; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlček; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Douděra; Kušej. Allenatore Trpišovsky.

