Con lo scooter sul guardrail: in Rianimazione 

Paura nel pomeriggio di ieri tra Villanova Strisaili e Lanusei. Uno studente di 17 anni di Lanusei, mentre viaggiava in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo, è scivolato ed è finito contro il guardrail. Immediato l’allarme al 118. Sul posto, intorno alle 18, sono intervenuti l’ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei per mettere in sicurezza il mezzo e la carreggiata. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Ricoverato nel reparto di Rianimazione, il giovane ha riportato alcune lesioni a seguito del violento impatto ma, secondo quanto si apprende, sarebbe vigile e cosciente e non in pericolo di vita. Le condizioni del giovane paziente, costantemente monitorato dal personale del reparto, sono definite rassicuranti. Sul tratto di strada in cui è accaduto l’incidente il traffico ha subito rallentamenti.

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