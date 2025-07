Con lo scooter in un canale d’acqua: morto un 17enne 

Una tragedia nella notte e le urla strazianti di una mamma, poche ore dopo, hanno sconvolto Terralba. Un sabato di dolore e lacrime per la morte di un 17enne davvero benvoluto da tutti. Che in sella a uno scooter e per una maledetta causa ancora tutta da accertare è precipitato dentro un canale adduttore del rio Mogoro perdendo la vita.

La tragedia

Nelle prime ore di sabato, piena notte, Matteo Loche era a bordo del suo scooter. Superata la sede della scuola superiore, in via Mogoro, ha imboccato una strada consortile e dopo pochi metri il dramma. Ha perso il controllo del motorino finendo dentro un canale del consorzio di Bonifica che costeggia la strada e si ricollega al rio Mogoro.

La scoperta

Quando i genitori si sono accorti che Matteo non era ancora tornato a casa hanno iniziato ovviamente a preoccuparsi. Preoccupazione che cresceva di minuto in minuto nell’abitazione a pochi metri da dove si trovava Matteo, purtroppo già senza vita.

Alle 6.30 un agricoltore terralbese che stava passando a piedi proprio a ridosso del canale, ha visto il corpo del 17enne e ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari della stazione del paese ci hanno messo pochi minuti ad arrivare sul posto, seguiti da due ambulanze del 118 e dai vigili del fuoco che hanno fatto di tutto per recuperare il più presto possibile il corpo del 17enne. Purtroppo però Matteo Loche era già privo di vita.

La dinamica

Se ricostruire la dinamica che ha portato a questa tragedia è, dopo tutto, abbastanza semplice, capirne la causa è molto più complesso. Sullo scooter pare non siano state trovate tracce di uno scontro con un’auto o un altro mezzo, per cui i carabinieri sarebbero propensi a escludere che possano essere coinvolte altre persone.

Tre quindi i motivi che hanno tolto la vita a Matteo: una distrazione, un guasto fatale allo scooter o la perdita del controllo del motorino per un motivo esterno (la presenza di una voragine ad esempio, o di un animale). Sarà compito dei carabinieri nelle prossime ore accertare quale di queste cause ha strappato la vita a un ragazzo e infranto il suo sogno di diventare parrucchiere.

I pericoli

Certo è che in quella stradina che costeggia il canale la sicurezza sembra totalmente assente visto che incidenti di questo tipo sono abbastanza frequenti. L’ultimo poche settimane fa, quando dentro quel canale è finita un’auto.

Il precedente

La tragedia di Terralba ha purtroppo delle tristi similitudini a quel che è successo solo cinque giorni fa sulla Provinciale 44, a due passi dall’aeroporto di Alghero. Fabrizo Calaresu, anche lui di 17 anni, e anche lui in sella alla sua moto ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto condotta da turisti spagnoli.

Nell’impatto violentissimo, il giovane è stato sbalzato per diversi metri, finendo contro un palo della luce.

