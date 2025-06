«Con lo Jerzu anche in Promozione» 

Jerzu. I corteggiamenti stavano arrivando da più parti. Inevitabile, quando un allenatore porta con sé il marchio di vincente. E a Jerzu si sono tenuti stretti Andrea Piccarreta, forse ispirati dal (collaudato) credo calcistico “squadra che vince non si cambia”.

In questo caso il punto fermo è il tecnico che ha condotto il Cannonau in Promozione dopo diciotto anni. Piccarreta è un vincente e il club vuole continuare a esserlo, o comunque tiene a fare bella figura nella seconda serie del calcio regionale. Anche per questo lo staff della direzione tecnica si sta guardando attorno per assicurare all’allenatore i rinforzi adeguati alla categoria. Tra i giocatori contattati ci sono Ignacio Prieto (difensore) e Joaquin Bottegal (attaccante), entrambi argentini e reduci dall’esperienza nell’Idolo. Piccarreta-Jerzu, coppia di garanzia.

Il tecnico rivela un retroscena di due anni fa quando chiuse l’accordo con il presidente Giacomo Pilia: «Avevamo parlato di un progetto quadriennale e dunque stiamo mantenendo la parola. Certo - ammette con sincerità - quando vinci è tutto più facile. Però la realtà è che mi sono trovato bene perché a Jerzu si sta bene». Piazza esigente, passionale e competente. «L’obiettivo - aggiunge l’allenatore - è conservare la categoria e ritagliarci bei momenti. Sarà importante giocare con la mente libera, divertirci e far divertire il pubblico che ci segue sempre numeroso. Jerzu meritava un palcoscenico diverso dalla Prima categoria».

