Con Livio e Anaïs la nostra gioventù arde Francesco Abate racconta tutti “Gli indegni” 

Ci sono romanzi che cominciano con un passo sbagliato e poi costruiscono tutto attorno a quell’errore, come fosse un seme ostinato. “Gli indegni”, il nuovo romanzo di Francesco Abate in libreria per Einaudi, si apre con una fuga – «la prima fuga da casa è a piedi nudi» – e già in quel gesto essenziale è inscritto il tema: disinnescare dall’interno l’ordine domestico, incrinare l’ideologia della famiglia-cartolina, cercare un altrove mentre si è in cerca di sé stessi. La scena è stretta: scala, androne, cancelletto; la deissi è tattile, respirata. Livio corre scalzo e il romanzo mette il metronomo sul battito del presente: oggetti-icona diventano alfabeti d’appartenenza, la musica una grammatica per dichiararsi, le città organismi che rispondono, accolgono, respingono. Corre, Livio che diventa Liv, i passi che si affiancano ad altri; subito – ed è chimica, alchimia – incontra Anaïs, che corre troppo più veloce di lui. Se Livio è il canto, Anaïs è controcanto, dove lui è curioso lei è affamata. Sono note che non sempre compongono un accordo, anche nella dissonanza non sanno lasciarsi andare. Impossibile per Livio tenere il passo, impossibile fermarsi.

Migrazione

La fuga non è capriccio adolescenziale ma tentativo di costruire appartenenze. Abate non racconta un’emigrazione ma una migrazione nei codici: club, radio, strade, treni e traghetti. Città. Livio, Anaïs, Marco Aurelio, i Corsari e il Ragioniere e Johnny Crema sono paradigmi, spesso fragili, della loro generazione, la casa di Cesare è un noi che non pretende di guarire ma di tenere insieme, e radio Alter – la radio libera – il laboratorio identitario e dispositivo etico. La comunità si forma per scarti e rientri, mai per proclami: i dialoghi corrono rapidi, l’ironia protegge dal dolore, il dettaglio oggettuale àncora la scena. Le cadute non sono mai estetizzanti, anche quando fatali.

Poi, accade la frattura. La casa si incrina. La città piccola compatta i silenzi, il pettegolezzo si fa ordine parallelo della verità. Abate racconta la vulnerabilità senza tribunali narrativi: non assolve, non condanna, mette i personaggi davanti a ciò che resta. La formazione di Livio non è accumulo di trofei ma sottrazione: imparare significa perdere, rinunciare al racconto eroico e misurarsi con una moralità minuta. Vi saranno fughe e ritorni, che non ricompongono ma consentono di guardare le cicatrici senza abbassare gli occhi: i superstiti fanno la conta e si scelgono di nuovo. In mezzo Parigi, Londra, gli squat, fiumi di musica e di droghe, voragini che non sempre si richiudono a dirci che non vi è merito alcuno nell’esser vivi.

Come Gunale?

Nel romanzo, con discrezione, entra l’Atzeni de “Il quinto passo è l’addio”, con Ruggero Gunale sul ponte di una nave, lo sguardo che trattiene la città che si allontana; stessa parola – partenza – ma con cronotopi opposti: scala contro nave, scatto contro muta osservazione. Abate apre in corsa e dentro la città; Atzeni allarga il campo e istituisce il distacco come visione. Così, anche i ritorni divergono: Livio torna in carne e tempo, misurando i legami nella comunità che resiste; Ruggero saggia un luogo che la memoria ha già rifondato, un ritorno mai simmetrico, quasi un passaggio in controluce.

La forza del romanzo di Abate sta nella tenuta della voce: la prima persona nervosa ma accurata, colloquiale senza scivolare nel gergo, lirica senza autocompiacimento. L’italiano di Livio è trafitto da microspie di formazione e da un’attenzione alle parole che non bastano: il testo accelera quando il corpo guida, si distende quando deve pensare. L’architettura è modulare, ogni primo gesto – fuga, ballo, radio, amore – genera un ritorno, spesso doloroso, che chiede conto dell’innocenza.

Un sentimento morale

“Gli indegni” non è testimonianza di una generazione né è la sua pietra monumentale; non è neppure mero ricordo o elegia. Ci costringe a guardare i rimossi – i non degni – che avevano fame del mondo anche a costo di divorare la vita, e dalla vita spesso sono stati divorati. Una generazione che ha vissuto. Perduto, forse. Che ha perduto fratelli, sorelle, amici, ha visto il fondo ed è tornata in superficie: non il mito di un’età, ma la responsabilità di chi prova a reinventare la casa senza più credere alle stanze della salvezza.

Alla fine, quel che resta è un sentimento morale più che una morale: la casa, per quanto stretta o infetta, non è luogo da subire ma da reinventare. Abate lo dice senza proclami, con il pudore dei suoi personaggi: si può fuggire e restare, si può perdere eppure ancora fortemente appartenere. È in questa oscillazione che il romanzo trova il suo respiro più vero e che, in filigrana, dialoga con Atzeni: due modi di dire addio alla stessa isola senza in realtà abbandonarla, perché nella vita «si dorme o si balla». Si ride e talvolta si piange. Ci si salva, anche; forse, e soprattutto, se si ha cura di non dimenticare chi non ce l’ha fatta.

RIPRODUZIONE RISERVATA