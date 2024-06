«Con l’Italia 60 milioni di tifosi» 

Una nazionale di «giganti ed eroi» per trasformare in realtà i sogni degli italiani. Tre anni dopo il trionfo di Wembley comincia l’Europeo azzurro ed è questa l’Italia che Luciano Spalletti immagina e vuole vedere stasera contro l’Albania a Dortmund nella prima partita nel gruppo B. Il commissario tecnico ritrova Nicolò Barella, recuperato dopo i problemi degli ultimi giorni a causa di un affaticamento muscolare, e ha in Gianluca Scamacca il centravanti che (si spera) risolverà i problemi in zona gol. Protagonista della storica stagione dell’Atalanta, vincitrice dell’Europa League, e «spronato», come lui stesso ha detto, dal ct che gli ha chiesto più continuità e intensità in partita.

L’aspettativa

La Nazionale «avrà la responsabilità di non deludere i suoi oltre sessanta milioni di tifosi», ha sottolineato l’allenatore nella conferenza della vigilia nello stadio del match: «Loro devono sapere che noi in questo momento siamo dei giganti, degli eroi. Abbiamo poco tempo a disposizione per prepararci, ma con un gruppo con questa disponibilità e presa di coscienza tutto diventa più facile e quello che si fa in un allenamento è come farlo dieci volte in un club. Ci saranno molti sostenitori dei nostri avversari, ma noi ne avremo 60 milioni ai quali chiederemo di giocare insieme a noi, di essere in campo con noi. Dieci ruoli fissi e loro a tutto campo».

Esordio

Per il tecnico è una prima assoluta da ct a un torneo internazionale. «L’emozione è tanta, ma mano a mano che passano le ore diventa una tensione fantastica e che porta felicità. Non è tossica. Sylvinho, che allena l’Albania l’ha preparata bene. Giochiamo con calciatori che hanno grande qualità e conoscono bene il nostro calcio, sarà una partita tosta». Una partita per la quale Spalletti ritrova il suo gladiatore di centrocampo: «In allenamento Barella ha fatto tutto, dobbiamo ascoltare le sue sensazioni perché ha già avuto un problemino del genere. Quello che contano sono però i medici, perché i calciatori vogliono sempre giocare. Tutto lascia prevedere che sia disponibile». poi gli elogi e le parole di sprone per il bomber ritrovato: «Si può anche giocare con due punte, che sono fortissime, quali Scamacca e Retegui. Scamacca è cresciuto molto, è completo, ha veramente tutto. Poi qualche volta deve confrontarsi con le prestazioni degli altri, dentro dieci movimenti di attacco alla porta ricevi dieci palloni, dietro a venti movimenti ne ricevi dieci. Si richiede una media di risultati rispetto ai suoi pari ruolo». Sul tipo di difesa da schierare senza Acerbi, il ct spiega che «Mancini ha esperienza, cioè ha preso più decisioni importanti di un altro. L’essere costretto a decidere ti aiuta, ma anche Bastoni può essere un leader. Buongiorno e Calafiori hanno la stoffa di chi vuole arrivare ad alto livello, ma la verità è che ho un gruppo serissimo che lavora nel modo corretto. Contro un solo attaccante la difesa a quattro? Possiamo decidere di giocare a quattro, ma anche a tre in maniera offensiva. Poi possiamo proporre anche le due punte, ma pensiamo di poter giocare con tutti gli atteggiamenti che vogliamo. Se riesci a comandare la partita poi decidi tu».

La playstation

Inevitabili le domande dei giornalisti stranieri sulla playstation, responsabile di mandare a letto i giocatori troppo tardi: «Non è vero che ho detto che non si può giocare alla playstation: ci ho giocato anche io», rivela il commissario tecnico, «a volte mi dispiace commentare cose che non ho detto, a me interessa che di notte si dorma, non mi frega niente di che cosa fanno. Non ho niente contro nessun gioco. Anzi, abbiamo una sala giochi modernissima dove gioco anche io. Però lo devono fare negli orari corretti, non è giusto che si stia svegli fino alle tre. Dobbiamo avere un stile di vita corretto». Fuori campo e in campo. Oggi si gioca, tutto il resto va in secondo piano. Per ora.

Le probabili formazioni

Italia (4-2-3-1) : Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Mancini, Dimarco, Jorginho, Barella, Frattesi, Chiesa, Pellegrini, Scamacca. Ct Spalletti.

Albania (4-3-3) : Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj, Bajrami, Ramadani, Asllani, Asani, Broja, Seferi. Ct Sylvinho.

