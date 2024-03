«Con l’ippoterapia aiuto i bimbi disabili» 

«È meraviglioso come gli animali possano influenzare profondamente noi umani». La pensa così Federica Olmo, pabillonese, che pratica la riabilitazione attraverso i cavalli. La sua associazione “Quoяe Asd” è presente nel censimento delle realtà riabilitative in ambito sportivo dal progetto Sphere: «Siamo l’unica realtà menzionata in Sardegna e tra le prime in Italia e in Europa che si occupa di attività riabilitativa equestre», dice Federica, che può contare su un’aiutante speciale. È Yuki, la sua cagnolina: «Spesso sale a cavallo con i bambini per confortarli e limitare le loro paure».

Federica lavora con persone con disabilità intellettiva relazionale come sindrome di Arête, di Williams, e altre malattie rare. Ma ci sono anche bambini e ragazzi con disabilità fisica dovuta a sclerosi multipla, paresi, tetraparesi, o con disabilità sensoriali con compromissione della vista o dell’udito. Le attività vengono svolte all’interno di un circolo dove si tengono anche attività di equitazione classica: «C’è un interscambio continuo. Il normodotato è utile all’allievo che segue un percorso riabilitativo, ma anche il contrario», spiega.

Occuparsi di disabilità è una sfida che Federica accetta ogni giorno. Dal 2020 si occupa anche di una bambina non vedente. Lavora su fiducia, orientamento sugli spazi e condivisione e interazione con gli altri. «Spesso – racconta l’istruttrice – è stato chiesto alla bimba “Ma sei sicura che non vedi?” Perché a cavallo la sua disabilità si azzera». Lo scorso ottobre la piccola ha partecipato ai campionati regionali di Paradressage e di Paraendurance, vincendo tutto: «Ha dato un esempio positivo con naturalezza e semplicità. Tutti la osservavano con stupore e ammirazione perché osservarla dà uno scossone forte e incoraggia tanti a rimettersi in gioco».

Nel 2011 Federica ha scritto con la pedagogista Elisa Cuccu il libro “Un’avventura insieme”, che racconta la storia di Chiara e della cavalla Bella. Gli incassi delle vendite sono e saranno devoluti alla ricerca per la sindrome di Rett, patologia di cui soffre Chiara, seguita da Federica da quando aveva 6 anni. «Chiara oggi cavalca in modo autonomo e utilizza le redini “normali”», conclude. ( g. g. s. )

