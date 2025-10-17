Con l’Inter la prova del fuoco: la Roma vuole spiccare il volo 

La Roma per spiccare il volo, l’Inter per dare continuità all’ultimo periodo e ribadire la superiorità mostrata in questi anni. La sfida di questa sera all’Olimpico potrebbe essere già una svolta per le due squadre: vietato perdere, anche per non consentire al Napoli (impegnato alle 18 fuori casa col Torino) di scappare via. Primo vero banco di prova per il tecnico giallorosso Gasperini e i suoi ragazzi inaspettatamente al vertice assieme ai campioni d’Italia a quota 15 punti. «Noi trattiamo tutte le partite come fossero delle finali», ha detto l’allenatore dei nerazzurri Chivu. Sfida nella sfida tra i tecnici: Gasperini ha guidato, brevemente, l’Inter; Chivu è stato un suo giocatore, oltre ad aver vestito la magli giallorossa.

I giallorossi

«Champions? Scudetto? Rispetto le opinioni di tutti ma non partecipo al gioco», ha chiuso il discorso ieri Gasperini. Troppo presto, secondo il tecnico, per tracciare l’obiettivo di una squadra che vuole migliorarsi. Non tanto sul piano dei risultati, perché fare meglio di 15 punti su 18 a disposizione non è semplice, ma sul piano delle prestazioni. Per questo l’Inter dirà a che punto è arrivata la crescita della squadra. «È un modo per misurarci. Capisci con le squadre forti quanto puoi essere competitivo». Dunque i 90’ dell’Olimpico serviranno a legittimare il primo posto in coabitazione con il Napoli ma senza guardare troppo oltre. «Tutti parlano di obiettivo Champions perché porta un sacco di soldi, ma non so oggi quale sia quello della squadra. Per ora siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarcela al meglio». L’allenatore non nasconde la differenza dell’organico con l’Inter, club definito «tra i migliori d’Europa», per questo ai suoi chiede una «prestazione coraggiosa. Con il lavoro cercheremo di ridurre questo gap».

Dybala dovrebbe essere titolare al fianco di Soulé e dietro Dovbyk, ma è a disposizione tutta la rosa tranne Angelino (bronchite asmatica) e Bailey, fermo ai box dal suo primo allenamento a Trigoria.

I nerazzurri

Per l’Inter l’impegno odierno è il primo di due test che, nel giro di una settimana, potranno dire a che livello è arrivata la squadra di Chivu. Dopo la Roma ci sarà il Napoli sabato prossimo al Maradona. E in mezzo la trasferta in casa dei belgi dell’Union Saint-Gilloise in Champions. «Mi aspetto di ripartire da come abbiamo finito con la Cremonese», cioè dal successo per 4-1, ha detto l’allenatore, «dobbiamo dare continuità con grinta e continuare a fare passi avanti, non indietro. Noi trattiamo tutte le partite come fossero finali, fa poca differenza affrontare avversari con più o meno fama. Ci interessano le nostre ambizioni e la nostra voglia di essere dominanti. Questa squadra può arrivare in fondo ovunque perché ha qualità e valore».

Tra i giocatori solo Darmian ha qualche problema, per il resto i nazionali sono tornati senza infortuni. «Hanno accumulato minuti, qualcuno ha fatto due partite da 90’, ma abbiamo dato qualche giorno in più di riposo. Li abbiamo gestiti per averli al meglio». Sarà assente anche Thuram, che punta a recuperare per la gara col Napoli, mentre in porta ci sarà Sommer. «Ho tre attaccanti a disposizione, sono tutti bravi anche a improvvisare se ci fosse bisogno. Chi accanto a Lautaro? E chi ha detto che ci sarà Lautaro?», ha poi scherzato. Si contendono la maglia da titolare l’argentino, Bonny e Pio Esposito. «Gioca nell’Inter e nella Nazionale, la pressione fa parte del gioco», ha sottolinea Chivu sul giovane italiano, «ha dimostrato di saper stare stare a questi livelli. È salito sul palco e ora deve ballare».

