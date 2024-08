«Con l’imposta di soggiorno rilanciamo il turismo»  

L’imposta di soggiorno mette d’accordo tutto il Consiglio comunale. «Così rilanciamo il turismo in città», la linea condivisa dall’assemblea civica di via Porcu che ha votato all’unanimità il regolamento proposto dalla Giunta.

Sì bipartisan anche a cinque emendamenti proposti da FdI «che vanno a migliorare il regolamento e a correggere alcuni punti ambigui», spiega il capogruppo Michele Pisano. Cambia l’età dei bambini per cui viene prevista l’esenzione del tributo, che passa da 12 a 14, esenzione che invece viene eliminata per i docenti universitari.

Voto a favore della maggioranza: «Un’imposta utile, che consentirà al nostro comparto turistico di continuare a crescere», sottolinea Valeria Piras, Rinascita. «Abbiamo bisogno di risorse da investire per migliorare la proposta turistica», dice Franco Tocco, presidente della commissione Attività produttive.La proposta ha incassato il sì anche del centrosinistra in Consiglio. «Parliamo di un’imposta di scopo che serve a sostenere il nostro sistema turistico, per questo non può che trovarci favorevoli», il commento di Francesco Piludu, Cambiamo Quartu. «La previsione di incasso è di 200mila euro», le parole del capogruppo del Polo civico Tonio Pani, «somma importante che, se verrà utilizzata per migliorare i servizi in città, sono certo consentirà di raggiungere risultati importanti».

Via libera - ieri mattina - anche al piano per gli impianti pubblicitari in città, necessario per mettere ordine dopo anni di installazioni selvagge. Il documento ora dovrà fare tappa in Regione e Sovrintendenza per i pareri necessari, con trenta giorni di tempo per le osservazioni che potranno presentare anche cittadini e portatori d’interesse. Poi il piano - con mappature e regole da rispettare - tornerà in Consiglio con eventuali correzioni sulla base delle osservazioni presentate.

