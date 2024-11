Con l’Fc Alghero sono protagonisti i giocatori speciali 

Alghero. Una squadra “speciale” che parteciperà al campionato regionale della Divisione per l’attività per calciatori e calciatrici con disabilità cognitivo relazionale: è la Fc Alghero Special, che punta a promuovere l’integrazione ed è formata da otto donne e cinque uomini. Il via al campionato è in programma sabato 23 novembre, ma già ieri il progetto è stato presentato all’aeroporto di Alghero e non a caso, perché l’iniziativa è sostenuta dalle società di gestione degli scali catalano e di Olbia, cioè Sogeaal e Geasar, sponsor della squadra.

Non solo. C’è anche un padrino d’eccezione: Gianfranco Zola, campione di Oliena e del Cagliari Calcio oltre che del Napoli, del Chelsea e dell’Italia. Andrea Alessandrini, presidente del club, spiega che «il progetto è stato annunciato a luglio. Da quel momento abbiamo lavorato affinché una squadra così speciale avesse un padrino altrettanto importante, di spessore, riconosciuto non solo per i meriti sportivi, ma per l’instancabile lavoro al servizio della comunità». Cioè Magic box. «Il nostro progetto è al servizio del territorio e desideriamo che bilanci sempre l’attenzione all’attività sportiva con la solidarietà, vero motore delle nostre azioni». L’ex numero 10 rossoblù presentando la maglia della squadra, nella quale un aereo porta in alto un cuore giallorosso, ha detto di essere «felice di essere qui perché so quanto è stato importante il calcio per me e so quanto può essere importante per tutte le tipologie di abilità. Vedo ragazze e ragazzi che stanno per iniziare un’avventura importante che li potrà portare lontano con tanto entusiasmo. Essere parte della famiglia Fc Alghero Special mi rende orgoglioso e sono contento di poter seguire il percorso di questi atleti».

La squadra è allenata dall’ex torresina Rossella Soriga, già guida tecnica della formazione femminile: «Lo scorso anno ho preso il patentino come allenatrice paralimpica e ho voluto dar seguito a questo risultato mettendo a disposizione le mie competenze al servizio dei ragazzi e delle ragazze del Centro di salute mentale, che già in passato aveva avuto una squadra. Partecipare a questo campionato sarà per loro una sfida importante, giocheranno con entusiasmo».

