Con l’estate torna la malamovida 

La bella stagione porta con sé urla e schiamazzi. Il copione è sempre lo stesso: gruppi di ragazzi si riuniscono non solo nelle piazze e nei parchi ma anche nelle strade sotto le palazzine, regalando notti insonni e abbandonando rifiuti ovunque.

Succede in via Bizet come in via Venezia e un po’ in tutti i quartieri della città. E ogni anno arrivano gli esposti da parte dei residenti. A complicare le cose c’è poi il fatto che la Polizia locale chiude i battenti alle 21 – nella terza città della Sartegna – ed è da tempo che cittadini chiedono di prolungare il servizio almeno fino a mezzanotte.

La rabbia

«Purtroppo è un fenomeno comune a tutti i quartieri» spiega Marcella Foti 55 anni, «non sono solo ragazzini che disturbano e distruggono ma che sporcano lasciando in giro di tutto, dalle lattine, ai cartoni della pizza. E poi non fanno riposare le persone, perché stanno proprio sotto le case. Capisco che carabinieri e polizia abbiamo interventi più urgenti da fare ma allora ci vorrebbero i vigili almeno fino all’una».

In via Bizet gruppi di ragazzini aprono il cancello di una proprietà privata, nel terrazzino che ospitava l’ufficio di collocamento e bivaccano fino a tarda sera lasciandosi dietro una scia di rifiuti. Stessa scena, in via Venezia dove lo scorso anno i residenti avevano fatto anche diversi esposti.«La situazione è grave, la notte non ci sono i vigili e non sai chi chiamare» dice Franco Boscu 69 anni, «è troppo presto finire il servizio alle 21, dovrebbero esserci almeno fino alle 24. Bisognerebbe però assumerne altri per farli ruotare perché sono pochi e non è che si possono sobbarcare tutti i turni».

Vandalismo e paura

Giulia Marin ha 60 anni e viene da Buenos Aires. «Abito a Quartu da 13 anni», dice, «ed esco quasi sempre a piedi. Nella piazzetta dove c’è Pare Pio buttano di tutto. C’è un’inciviltà totale. La Sardegna è una terra meravigliosa ma la gente distrugge tutto. Dove si riuniscono questi ragazzini hanno pasticciato tutte le panchine. La sera gli anziani hanno paura ad andare nei parchi per colpa di questi vandali. Bisognerebbe trovare qualcos’altro da fare a questi ragazzi, come pulire le strade, i muri. In viale Colombo avevano messo un defibrillatore e subito lo hanno rubato e rotto».Era successo lo scorso anno in occasione dell’inaugurazione del centro commerciale naturale La via del mare. Nemmeno il tempo di sistemare l’apparecchiatura che era stata portata via e gettata poi in una strada vicina dove era stata ritrovata distrutta.

