Con l’Eppan la Raimond riabbraccia la vittoria 

SasDopo il pari col Bolzano, stavolta al PalaSantoru la Raimond Ego Sassari ha fatto bottino pieno con l’Eppan, battuto 29-25 nel match valido per l’ottava giornata della A Gold di pallamano. Per i sassaresi, settimi a quota 9, è stato un successo significativo ottenuto dopo aver spento, grazie alle reti del trio Manojlovic (11 reti), Nardin (6), Della Vecchia (5), le fiammate degli ospiti, capaci di riavvicinarsi fino al -1 (26-25) a 4’ dalla sirena. In A Silver, prima sconfitta casalinga per la Verdeazzurro Sassari, battuta 27-31 dalla neo capolista San Lazzaro nel posticipo della sesta giornata e ferma al settimo posto con cinque punti.

Mentre in A1 femminile la Lions Sassari ha osservato un turno di riposo, in A2 sono infine arrivate le sconfitte delle due portacolori sarde. La Città del Redentore, che aveva chiuso il primo tempo avanti 12-16, è stata battuta 26-25 dalle Guerriere Malo, mentre la Raimond Sassari si è arresa 40-18 (23-8 p.t.) all’Ariosto Ferrara.sari

