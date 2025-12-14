Con l’elicottero sulle piste da sci: è la seconda volta 

Brescia. Atterraggio vietato, sci ai piedi e una discesa sulle piste come se nulla fosse. Otto mesi fa in Trentino, ieri sui monti in provincia di Brescia. Cambia la montagna ma la scena si ripete e il protagonista è lo stesso: l'imprenditore bresciano Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni, finito di nuovo nei guai per essere atterrato con il suo elicottero sulla neve senza autorizzazioni. Questa volta sulle piste del Passo del Maniva. Oliva ha posteggiato l’elicottero a bordo pista, indossato sci e scarponi e si è concesso una discesa, prima di essere raggiunto e identificato dai carabinieri. Una manovra vietata, che comporta ora una sanzione amministrativa da parte dell'Enac, e che potrebbe portare anche alla sospensione del titolo di volo. Oliva ad aprile scorso era stato multato a Madonna di Campiglio per un episodio identico.

Industriale di Odolo, in Valsabbia, titolare della Olifer, Oliva è un pilota con un'esperienza di volo molto ampia. Ma il suo nome è legato anche a una tragedia. Nel 2020 in Valle d'Aosta il suo elicottero precipitò, lui finì in rianimazione, ma si salvò. Nell'incidente perse la vita il passeggero, Alfredo Buda, 59 anni, manager della Iro spa. Una perizia stabilì che quel giorno, il 25 ottobre 2020, sarebbero mancate le condizioni di sicurezza indispensabili per volare. Al termine del processo che lo vide imputato di omicidio colposo, nel febbraio del 2023 ha patteggiato otto mesi con la condizionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA