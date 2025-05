con le Triplette di Piaz e Ruggiu la Jasnagora schiaccia il Cardano 

La Jasnagora vince l’andata del secondo turno dei playoff di Serie B. La squadra di Chicco Cocco si è imposta per 6-2 sul campo del Cardano ‘91, guadagnando un bel vantaggio in vista del match di ritorno. Protagonisti assoluti Luca Ruggiu e Filippo Piaz, autori di una tripletta a testa.

La gara

Il primo tempo è stato dominato dai cagliaritani, chiuso avanti per 4-0. Sblocca il match Piaz sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Alan e raddoppia Ruggiu poco dopo. Piaz segna anche il tris, mentre è sempre Ruggiu con il suo mancino a firmare il poker, approfittando della superiorità numerica. Nel secondo tempo arriva la reazione dei padroni di casa. Il Cardano ‘91 riesce a segnare due volte in contropiede e ad accorciare così sul 4-2. Nel momento di maggior sofferenza, però, è ancora Ruggiu a trovare il gol per la Jasna. Allo scadere è Piaz, su assist di Atzeni, a riportare i rossoblù avanti di quattro reti e chiudere i conti con il definitivo 6-2. Sabato è in programma la gara ritorno al PalaConi. Chi passa il turno accede alle semifinali del tabellone degli spareggi che portano alla promozione in Serie A2.

Serie C1

I playoff nazionali di Serie C1, per la promozione in B, prendono il via invece sabato, con il Villaspeciosa che affronterà la Futsal Academy: andata in Sardegna, ritorno il 31 maggio nel Lazio.

Trofeo Zuddas

La stagione di futsal regionale in Sardegna non è tuttavia ancora conclusa. Questa settimana inizia il Trofeo Andrea Zuddas, riservato alle formazioni Under 19. Ai nastri di partenza ci sono sedici squadre divise in quattro gironi da quattro. ( r. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA