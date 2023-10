«Con le piogge temiamo nuovi crolli» 

Sino a oggi il tempo li ha graziati. Ma presto arriveranno le piogge e per gli abitanti di via Dettori saranno guai seri. La zona rossa del quartiere Marina, chiusa da mesi per i crolli di gennaio, è stata sventrata per consentire ai periti dei condomini e del Tribunale di effettuare i rilievi per l’accertamento dei danni e delle responsabilità. Da quelle trincee l’acqua piovana, infiltrandosi facilmente nel terreno, potrebbe contribuire a peggiorare una situazione già abbastanza critica. La paura degli abitanti e dei commercianti è che le voragini causate da una perdita idrica possano aumentare andando a indebolire la stabilità dei palazzi e delle loro fondamenta.

Hanno terrore del tempo (meteorologico) e dei tempi della giustizia che potrebbero dilatarsi a dismisura, anche perché gli attori principali Comune e Abbanoa non sembrano voler addossarsi la responsabilità di quella guarnizione della condotta montata male e dalla quale sarebbe nata la falla che ha provocato i cedimenti.

Tempi incerti

Nicola Belillo è proprietario di un appartamento al numero civico 35 di via Dettori. «Siamo preoccupati che con l’arrivo dell’inverno la situazione precipiti. Con le piogge si creerebbero gli stessi problemi che hanno causato i cedimenti». Belillo ha una richiesta precisa. «Vogliamo avere certezze sulla tempistica, quando riapriranno la strada? Chi e quando pagherà i danni? Vogliamo risposte, la mia casa è inagibile da mesi. Attorno a questa vicenda c’è un menefreghismo disarmante, queste cose non succedono neanche nei Paesi del terzo mondo. Il quartiere e le sue attività economiche stanno morendo». I rischi sono concreti. «Il cantiere è abbandonato, nel fine settimana ne succedono di tutti i colori. Non dico di mettere un posto fisso di polizia, ma – continua Belillo – il Comune almeno le telecamere potrebbe installarle».

Poco interesse

Annalisa Putzolu abitava con il marito disabile nella famigerata palazzina al numero 32, quella da dove sarebbero partiti i crolli e quella che ha subito più danni. «Il mio palazzo non ha le fondamenta e sotto c’è una voragine di oltre 8 metri di profondità. Abbiamo terrore che le piogge possano causare un disastro». Annalisa Putzolu chiede interventi rapidi. «Abbiamo chiesto al Comune di chiudere gli scavi e aprire la strada. Devono accorciare i tempi e trovare una soluzione. Ora sto vivendo in affitto a 750 euro al mese e pagando il mutuo. Vivere così è davvero difficile».

Pronti alla causa

Che i tempi per i risarcimenti dei danni e il ripristino degli edifici non siano affatto brevi lo lascia presagire l’avvocato Giorgio Concas, con abitazione e studio in una palazzina che si affaccia su piazza Savoia. Gli scavi aperti sono necessari sino a quando non si fanno tutte le rilevazioni per poi intervenire sulle fondazioni. Purtroppo è stata data una deroga per le contestazioni al consulente del Tribunale. Il 21 novembre – precisa il legale – è la data fissata dal giudice per il deposito degli atti. Se Comune e Abbanoa, mossi dal buonsenso, non dovessero trovare un’intesa sono pronto a partire con la causa».

In attesa di risposte

L’assessora comunale ai Lavori pubblici Gabriella Deidda: «Appena avremo risposte agli enti coinvolti chiuderemo gli scavi e contemporaneamente prepareremo il piano di calpestio per riaprire via Dettori».

