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Carbonia.
11 novembre 2026 alle 01:06

Con le piogge rischia di allargarsi la voragine vicina alle abitazioni  

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La voragine apertasi lo scorso gennaio in via Cittanova a Carbonia, nel punto in cui da da anni era segnalato un cedimento stradale proprio a ridosso del pozzo di Schisorgiu e dove in passato passava il minerale portato verso valle con la ferrovia Tanas-Serbariu, rischia di allargarsi ora che si avvicina la stagione invernale con piogge annesse.

Così chi vive nelle due abitazioni realizzate a ridosso del pozzo minerario, la zona nel retro del supermercato Lidl dove negli anni ‘30 è stata avviata una concessione che ricade all’interno della miniera di Sirai, è preoccupato. La situazione non è facile, motivo per cui l’amministrazione guidata da Pietro Morittu lo scorso luglio ha stanziato le risorse per la messa in sicurezza. «Purtroppo non è una semplice voragine, è stato necessario effettuare degli studi e abbiamo affidato l’incarico di progettazione» dice il sindaco, «a breve dovremo procedere con l’affidamento dei lavori a un operatore qualificato».

Il luogo è noto alle cronache per il tragico incidente causato il 19 ottobre del 1937 da una forte esplosione per l’accensione di polvere di carbone durante lo sparo delle mine: morirono 5 minatori e altri 17 rimasero feriti. Era un vero villaggio minerario di cui oggi restano solo alcuni ruderi e rottami ferrosi, alcuni sotterrati e coperti.

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