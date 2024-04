«Con le pale eoliche muore l’antica rotta del tonno rosso» 

«Nel 1920 mio nonno fece la prima causa perché lavavano il minerale di Buggerru in mare e i tonni avevano abbandonato la loro consueta rotta nel Sulcis. Dal 1974 non pescammo per sei anni e le tonnare andarono in crisi, rischiando di sparire, per via dei fanghi rossi dell’Eurallumina che creavano una colorazione rossastra in mare e i tonni non passavano più. È facile capire che il parco eolico che si vorrebbe far sorgere davanti all’isola di Carloforte a all’intero golfo del Sulcis decreterebbe la morte delle tonnare». Più di ogni studio scientifico basta questo semplice excursus storico di Pier Greco, della Piam Tonnare Carloforte, la cui famiglia dal 1600 è legata a doppio filo all’antica arte della pesca del tonno, per mostrare con quanta apprensione il mondo delle tonnare guarda al progetto del parco eolico flottante che la società Ichnusa Wind Power vorrebbe realizzare davanti alle coste della Sardegna sud occidentale.

Nei giorni scorsi dalla Direzione generale dell’Ambiente della Regione è stata inviata una richiesta di chiarimenti agli uffici del Ministero dell’Ambiente sullo stato di procedimento di Via (valutazione di impatto ambientale) per il progetto che prevede l’installazione di 42 aerogeneratori per una potenza massima di 504 megawat. L’iter sarebbe ancora in pieno corso, ma dalla Regione segnalano una serie di problemi, non ultimo il fatto che, tra marzo e aprile, si sarebbe svolta una conferenza di servizi a tema parco eolico di cui gli uffici interessati in Sardegna non sarebbero stati messi al corrente. Problema analogo è segnalato dalle osservazioni presentate nei giorni scorsi dal Comune di Carloforte, che non ha mai fatto mistero della preoccupazione che accompagna l’ipotesi della 42 pale eoliche alte 160 metri e con un’elica di 125 metri di raggio: una sorta di immensa e rumorossima isola artificiale davanti alle coste del Sulcis che fa tremare i polsi anche anche a chi guarda con occhio benevolo al settore delle rinnovabili ma che, non per questo, è disposto a vedersi passare sulla testa un’invasione di chi in nome del profitto rischia di sconvolgere l’ecosistema marino e far sparire storia, lavoro e tradizioni ultrasecolari.

«Abbiamo messo nero su bianco tutte le nostre preoccupazioni – rimarca il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – sottolineando in particolare il possibile impatto negativo sulla pesca del tonno rosso causato dalla posa del cavidotto principale che collega le sottostazioni off-shore flottanti alla sottostazione di terra». Nelle osservazioni il Comune ricorda che «nel nostro territorio c’è una tonnara fissa e la pesca del tonno rosso ha una forte tradizione nella cultura carlofortina». La sospensione di tale attività durante la fase di realizzazione del parco potrebbe avere gravi conseguenze: «Occorre conoscere quale sia l’impatto dei campi sonori, elettrici e elettromagnetici nei confronti dell’avifauna marina e in particolar modo rispetto alla consueta rotta di migrazione dei tonni». Il timore è che le emissioni dal cavidotto che sbarcherebbe a Portovesme possano creare danni per tutta la durata della vita del parco: «Non si tratta di essere disfattisti e il nostro impegno per la comunità energetica a Carloforte mostra che non abbiamo alcun preconcetto verso le energie alternative – aggiunge Rombi – ma qui abbiamo bisogno di certezze a tutela della nostra storia e del sistema economico-occupazionale. Purtroppo sul tema abbiamo solo potere consultivo ma chiediamo che vengano fatti approfondimenti e anche noi li faremo con l’ausilio di esperti. Crediamo che ogni passo vada ponderato con la massima attenzione».

Una preoccupazione profonda che si condivide al quartier generale delle tonnare di Carloforte Piam: «Con quel parco la pesca del tonno finirà a causa delle correnti galvaniche che modificheranno completamente uno straordinario ecosistema unico al mondo e che i tonni hanno scelto da millenni. Si facciano analisi serie e se si ritene che l’interesse a creare parchi eolici sia superiore a quello della storia, l’occupazione, il turismo e la tradizione di un territorio, al punto da pagare indennizzi di decine di milioni di euro, ma sarebbe una scelta complicata e complessa, lo si dica con chiarezza. Vanno studiate soluzioni che mettano al primo posto gli interessi dei territori coinvolti che non hanno nulla contro l’energia verde ma non possono tollerare situazioni predatorie, speculazioni finalizzate a prendere gli indennizzi».Analogo il parere che arriva da Portoscuso dove più volte il Comune, per voce del sindaco Ignazio Atzori ha definito «inaccettabile che per favorire un settore si affossino gli altri», auspicando prese di posizione decise da parte della Regione. «La natura fino a oggi ha lavorato indisturbata creando un habitat sottomarino dalle condizioni uniche – ribadisce Andrea Farris delle Tonnare sulcitane di Portoscuso – ora si vorrebbe creare un’immensa isola artificiale che cambierebbe l’ecosistema marino. In ballo non c’è solo l’impatto estetico di un parco immenso che al territorio peraltro non porta un solo euro: c’è il lavoro, la tradizione, la storia e l’economia locale».

