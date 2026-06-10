Con le nuove strisce blu scattano le multe 

Come annunciato dai cartelli sistemati qualche giorno fa, hanno preso il via ieri e si sono conclusi nella stessa mattinata i lavori di riordino delle soste a pagamento nello spiazzo di via Turati che si affaccia sul poliambulatorio dell’Asl. Gli operai hanno tracciato a nuovo tutte le strisce blu, che da tempo erano cancellate e non più visibili. Fatto questo che non faceva altro che favorire la sosta selvaggia nella zona.

Adesso invece la presenza delle giuste delimitazioni consentirà anche agli ausiliari del traffico di poter intervenire in modo puntuale per multare chi parcheggia fuori dagli spazi consentiti. Rimangono ancora da tracciare invece i parcheggi delimitati da strisce gialle riservati ai disabili e alle persone che si recano al centro dialisi, anche questi completamente cancellati.

In tutta l’area interessata dal rifacimento della segnaletica restano però buche e avvallamenti nell’asfalto ormai in condizioni critiche da tempo. Di recente una donna è inciampata proprio in uno di questi fossi fratturandosi un braccio.

In città proseguono anche i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale, strisce pedonali, stop e linee di mezzeria. Operai impegnati in questi giorni nella zona di Sant’Antonio dove sono previsti anche percorsi pedonali.

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