«Con le mie launeddas nel coro parrocchiale» 

A soli 14 anni ha iniziato a suonare le launeddas con l’insegnante Carolina Casula, con una destrezza e una maestria che sorprendono per la sua giovane età. «Ho anche frequentato la scuola civica di musica di Capoterra, dove ho avuto l'opportunità di studiare con il maestro Orlando Mascia, uno dei più grandi esperti di musica tradizionale sarda. Sotto la sua guida esperta ho continuato a perfezionare le mie abilità e a sviluppare la mia passione per la musica tradizionale».

In un mondo in cui i giovani prediligono strumenti più sdoganati, quali chitarra e batteria, o una console da dj, Antonio preferisce gli strumenti della sua Isola. «Fin da piccolo, ho nutrito una forte passione per le tradizioni della mia terra d'origine, sviluppando un interesse particolare per la musica tradizionale sarda».

Diciott’anni quasi interamente votati alla musica. Antonio Lichino è un talento delle launeddas di Capoterra. La mattina studia in un istituto superiore di Cagliari, la sera condivide la sua passione e la sua conoscenza con i bambini del coro della sua città, Pueri et Juevenes Cantores, insegnando loro come suonare le launeddas e preservare la tradizione musicale della Sardegna.

La passione

In parrocchia

A gennaio, ha iniziato a insegnare a suonare le launeddas ai bambini del coro parrocchiale di Capoterra. «Nonostante la mia giovane età e la mancanza di esperienza nell'insegnamento». prosegue Lichino, «dedico il mio sabato sera a insegnare le basi dello strumento a questi giovani. È anche un'opportunità per me di crescere come insegnante e di acquisire nuove competenze. Spero di contagiare loro la passione per la musica. È un’emozione unica poter restituire ciò che negli anni ho ricevuto», prosegue, «penso sia importante sviluppare un senso di appartenenza alle proprie origini che passa sicuramente anche da queste cose».

Per Sant’Efisio

La dedizione e il talento di Antonio sono stati premiati. «Dal secondo anno di lezioni alla scuola civica, mi è stata data l’opportunità di suonare alla sagra di Sant’Efisio per il Comune di Capoterra». Non l’ha fermato neanche la pandemia Covid: «Durante i lockdown ho continuato ad esercitarmi e ad affinare la mia tecnica nonostante fosse impossibile esibirmi».

Da qualche tempo non solo launeddas, grazie a un episodio particolare: «Un giorno, durante una mia esibizione – sorride Antonio Lichino – una ragazza di Capoterra ha deciso di regalarmi una fisarmonica. Questo nuovo strumento mi ha aperto la strada verso nuove opportunità e mi ha portato a esibirmi in contesti ancora più ampi e diversificati. Sempre all’insegna della musica sarda tradizionale.

