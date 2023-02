Con le isole spartitraffico addio ai parcheggi in mezzo alla strada 

Erano state criticate, osteggiate e persino vandalizzate. Ma le isole spartitraffico, realizzate in diverse zone della città, hanno raggiunto il loro scopo. Ossia quello di impedire alle auto di parcheggiarsi in ogni modo tra via Manara e via Vittorio Emanuele. La lunga fila di vetture in mezzo alla strada è solo un brutto ricordo, così come le sanzioni.

Resistono alcuni incivili che lasciano l’auto tra lo stop e l’accesso per i residenti del vicolo. C’è inoltre una mancanza: l’assenza di fiori nelle aiuole sistemate all’interno dello spartitraffico. Lo scorso anno, nella folle corsa a bordo del suo veicolo, un ragazzo aveva distrutto tutte le fioriere e danneggiato lo spartitraffico.

Scopo raggiunto anche in piazza IV Novembre con le isolette che sono servite ad allontanare gli abusivi che non hanno più trovato lo spazio per sistemare le bancarelle e, all’incrocio tra via Settembrini e via Sant’Antonio, dove hanno azzerato gli incidenti che erano all’ordine del giorno. Così adesso, come accade con i doppi stop, anche gli spartitraffico sono richiesti anche se non sono per ora in programma dei lavori. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA