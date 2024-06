Con le “Histoires  Romantiques” il teatro è sold out  

Giovani allievi alle prese con il repertorio del balletto classico romantico hanno conquistato il teatro Verdi di Sassari. “Histoires Romantiques”, realizzato dal Centro balletto classico di Sassari, ha fatto il tutto esaurito.

Lo spettacolo ha colpito i presenti, affascinati dall'immenso impegno e lavoro. A tal proposito, la direttrice del Centro balletto classico, Annamaria Murrali, afferma: «Siamo molto contenti. Vedere il teatro pieno, con un pubblico attento durante l'esecuzione ed entusiasta è stato motivo di orgoglio e soddisfazione. Ripaga le fatiche profuse in mesi di preparazione». Tre i balletti: La Bella addormentata, Il Corsaro e Napoli. «Concentrare il meglio di tre balletti di repertorio in uno solo per descrivere il Romanticismo è stata una sfida ardua che io e il mio staff composto da Gemma Anna Muretto, Valentina Lodde, Cristina Taras e Adele Fiocchi, abbiamo affrontato con la massima dedizione». Bellezza, grazia ed equilibrio si sono fatti spazio in tutto l'arco della storia del Centro balletto classico fondato nel 2007, da sempre impegnato a promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, dando vita a veri professionisti nel settore. Un obiettivo più che raggiunto e che prosegue con le nuove iscrizioni a partire dal 2 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA