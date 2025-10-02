Con le Final Series ora si fa sul serio  

Quartu. Maestrale sostenuto ma instabile e grande battaglia in mare al Poetto ieri nella terza giornata dei Campionati del Mondo di Formula Kite che entrano nel vivo e già le regate di ieri hanno definito la classifica assoluta delle Qualifying Series. Oggi (partenza alle 14), cominciano le Final Series. Gli uomini si divideranno in Gold e Silver Flight, flotta unica per le donne. Toni Vodisek si è aggiudicato la prima regata della Flotta Gialla, disputata con vento fra i 10 e i 20 nodi (condizioni che hanno suggerito vele da 21), davanti a Riccardo Pianosi, poi ha centrato un quarto e un secondo posto. Nella Flotta Blu, tris di successi per Max Maeder (Singapore) che chiude al comando (8.0) con un punto su Riccardo Pianosi. Tra le donne, guida Jessie Kampman.

Il ritorno

Toni Vodisek (ma il discorso vale anche per la californiana Daniela Moroz) è tornato nell’Isola a tre anni dal titolo mondiale del 2022, dopo una lunga pausa agonistica. Il 25enne istriano di Izola, è doppiamente felice: «È la prima competizione di altissimo livello dopo le Olimpiadi e dopo un’operazione al ginocchio. Tornare qui per il Mondiale2025 è davvero bello, l’estate si prolunga mentre a casa mia ci sono 10 gradi. La Sardegna è uno dei posti più belli d’Europa: anche senza fare kite, è perfetto per prolungare l’estate». Poi, sulla gara, aggiunge: «Sono già felice di essere tra i primi 10 a due mesi e mezzo dal mio rientro dopo lo stopper l'intervento al ginocchio. Max, Ricky e Gian (lo svizzero Stragiotti, ndr ) sono fortissimi è bellissimo regatare con loro. Dopo l’argento di Parigi, ora ho una grande motivazione verso i prossimi Giochi olimpici, a Los Angeles 2028».

