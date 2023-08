Con le Filippine tutto o niente: Poz “avvisato” 

Niente scherzi e nervi saldi: oggi contro le Filippine c'è in palio la qualificazione alla seconda fase del Mondiale. Addirittura l'Italia può accapparrarsi il primo posto qualora nel match precedente l'Angola sgambetti la Repubblica Dominicana. Gli azzurri di Pozzecco giocheranno alle 14, sapendo già il risultato dell'altra gara. Solo le prime due passano al gironcino della seconda fase dove è già approdata la Serbia.

Nello specifico, se la Repubblica Dominicana batte l'Angola è prima e l'Italia con la vittoria sulle Filippine è seconda e si qualifica. Se invece vince l'Angola con scarto non superiore a 23 punti, il successo sui Filippini vale il primato per Datome e compagni.

C'è persino un caso in cui la nazionale passa in caso di sconfitta con le Filippine, purché inferiore a 11 punti. Nella classifica avulsa a tre con l'Angola (se perde coi Dominicani) gli azzurri farebbero infatti pesare il +14 sull'Angola.

L'avversaria

Le Filippine avranno dalla loro il tifo di una intera nazione, ma obiettivamente sul piano tecnico non c'è paragone, anche se proprio nella prima partita i padroni di casa hanno fatto soffrire la Repubblica Dominicana perdendo solo all'ultimo minuto e per 87-81. Anche l'Angola ha dovuto faticare pur se lo scarto finale è stato di 10 punti. Le Filippine si poggiano sulle spalle di Jordan Clarkson guardia degli Utah jazz che viaggia alla media di 24 punti (ma finora con percentuali modestissime) e 7 assist. Gli danno una mano il play Ramos (10 punti) e il centro Fajardo (10 punti e 7 rimbalzi). Occhio pure alla guardia Pogoy e al filiforme pivot Edu. Finora da tre i filippini esibiscono un 10/40 comunque migliore del 12/60 italiano.

Poz “ammonito”

La vigilia del match è stata vissuta con pochissime dichiarazioni, e quella più importante l'ha rilasciata il Gianni Petrucci. Il presidente Fip ha bacchettato il ct Pozzecco, non tanto per l'espulsione, quanto per il comportamento tenuto dopo: «Gli errori arbitrali ci sono e ci sono sempre stati, non abbiamo perso per questo, si deve sempre accettare il risultato del campo. A tutti gli allenatori ho detto che non voglio più vedere episodi come quello di domenica, la nostra Federazione ha un'immagine da difendere».

Filippine : Ravena, Clarkson, Thompson, Sotto, Malonzo, Fajardo, Pogoy, Perez, Abando, Ramops, Aguilar, Edu. Ct Reyes.

Italia : Spissu, Tonut, Fontec- chio, Melli, Ricci, Spagnolo, Po- lonara, Diouf, Severini, Pajola, Procida, Datome. Ct Pozzecco.

