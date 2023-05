«Con le bandiere blu potenziamo l’offerta turistica» 

Doppia bandiera blu anche per l’estate alle porte. Sant’Antioco si rivela centro di località balneari valutate positivamente soprattutto per la pulizia degli arenili e delle acque, ma anche per i servizi che offre.

La spiaggia di Maladroxia se l’è aggiudicata per il quinto anno consecutivo mentre Coa Cuaddus fa il bis.

Per il Comune lagunare è un risultato prestigioso che assieme agli altri riconoscimenti ottenuti recentemente, evidenzia il livello e la qualità delle due località balneari che ogni anno diventano meta di migliaia di bagnanti e vacanzieri. Per tutti, le due splendide spiagge sono oramai sinonimo di salubrità delle acque e di accessibilità. Infatti, il loro nome è oramai saldamente legato alla bandiera blu.

«Siamo sempre convinti dell’importanza di poter raggiungere certi obiettivi – commenta il sindaco Ignazio Locci – la Bandiera Blu rappresenta un simbolo di sostenibilità che da una parte ci inorgoglisce e dall’altra ci spinge a fare sempre di più e meglio. Per ottenerla, infatti, occorre rispettare un’infinità di parametri: il nostro Comune, con Maladroxia e Coa Cuaddus, ha evidentemente tutte le carte in regola per essere annoverato tra le eccellenze balneari italiane. Grazie a tutti coloro che ogni anno ci consentono di poterci fregiare della prestigiosa bandiera». Ora non resta che aspettare i turisti della stagione che sta per aprire le porte.