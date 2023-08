Con l’autobus a Mari Pintau? 

La soluzione per la sosta selvaggia a Mari Pintau? Parcheggi di scambio e bus navetta. A proporla al Consiglio era stata lo scorso anno Fratelli d’Italia che aveva presentato una mozione, poi approvata, che aveva come firmatari anche altri consiglieri di opposizione.

Da allora però nulla è cambiato e lo scenario, in una delle spiagge più belle della costa quartese è sempre lo stesso: pericolo costante per chi percorre la litoranea a causa delle lunghe file di auto in sosta a bordo strada e raffica di multe con tanto di rimozioni da parte del carro attrezzi. Stessa situazione anche a Is Canaleddus dove la notte, durante le affollate serate al “BStone”, si parcheggia persino dentro il rondò dove automobilisti poco civili hanno divelto i cordoli.

«Serve un intervento»

«Su Mari Pintau, così come per altre spiagge, serve un intervento strategico», evidenzia il consigliere di FdI Michele Pisano, «non si possono ritardare le decisioni e avere come unica scelta quella di usare il carro attrezzi. Il non fare è scelta miope. Non si può trattare come carta straccia una mozione (un documento che impegna la Giunta a compiere un determinato atto, ndr) approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2022 che impegnava la Giunta a istituire parcheggi scambio e bus navetta, ma per ora l’amministrazione ha fatto orecchie da mercante».

A firmare la mozione era stato anche il consigliere di “Cambiamo Quartu” Francesco Piludu che aggiunge: «Non è possibile aspettare che si approvi il Piano di utilizzo del litorale, si è persa un’altra estate, serve realizzare quanto prima i parcheggi e avviare la navetta stagionale. Occorre un interesse vero in chiave turistica ma anche per la sicurezza, non è pensabile che delle macchine roventi stiano vicino agli arbusti con temperature così elevate, il rischio incendi è troppo alto».

L’assessora possibilista

Sulla questione interviene anche l’assessora alla Mobilità Barbara Manca che dice: «L’avvio del servizio di bus navetta per raggiungere le spiagge del quartese sarebbe una novità importante, ma in ogni caso necessita di un approfondito studio preliminare e della conseguente realizzazione di un’adeguata infrastrutturazione. Occorre infatti individuare idonee aree che possano essere strutturate come parcheggi di scambio, dove si possano quindi lasciare le auto per prendere il pullman. Il progetto, che va studiato tramite Business Plan perché potrebbe interessare anche i privati, verrà inserito all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile».

E ancora Valeria Piras, capogruppo di Rinascita, sottolinea: «Per quest'amministrazione Mari Pintau è un sito di assoluto pregio, per cui si è scelto di lavorare a un progetto di tutela e valorizzazione più ampio, anche in collaborazione con altri enti. Vista la sua posizione particolare necessita di un ragionamento complesso per ricercare degli spazi adeguati che possano accogliere chi vuole raggiungerlo, rispettando l'ambiente circostante senza stravolgerlo».

