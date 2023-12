Con l’auto urta altre macchine, prova a fuggire ma viene fermato 

Ha perso il controllo della sua auto che dopo aver urtato altre macchine in sosta, si è ribaltata. L’incidente alle 20.30 di ieri sera in via Tridentina a Nuoro. L’uomo alla guida sarebbe rimasto illeso e dopo essere uscito dall’abitacolo ha provato ad allontanarsi dalla zona. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme ma all’arrivo dei soccorsi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro e i sanitari del 118, pare che lui non ci fosse. Sul posto anche le volanti della polizia di Stato, intervenute quando l’uomo in fuga è stato fermato poco lontano dai proprietari – infuriati – delle altre auto danneggiate. Ci sarebbero stati spintoni. Gli agenti lo hanno preso in consegna, sottoponendolo all’alcol test, ora rischia una denuncia. (f. le.)

