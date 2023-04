Con l’auto si schianta contro il garage 

«Ho sentito un gran botto e sono sceso a vedere cos’era successo». Il sonno tranquillo di Mauro Congia, residente in via Carlo Felice a Sanluri, la notte scorsa è stato interrotto dal fracasso della saracinesca del suo garage che si piegava dopo che la Ford bianca guidata da Federico Floris, 24 anni, gli è piombata addosso come un missile. L’uomo è sceso subito in strada a vedere e ha chiamato i carabinieri che qualche minuto dopo sono arrivati sul posto. Il giovane automobilista, comprensibilmente stordito dall’impatto (che ha provocato anche l’apertura dell’airbag), per fortuna non ha riportato lesioni. Ora resta da stabilire cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’auto che si è schiantata contro la serranda. Non è la prima volta che in via Carlo Felice, proprio davanti al castello, si registrano incidenti, soprattutto di notte.

