Con l’auto rubata sul guardrail 

Mogoro. Una sbandata improvvisa, l’auto schizza veloce sull’asfalto, si gira su se stessa e finisce contro il guardrail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a una 41enne originaria di Morgongiori. Giulia Erdas ha perso la vita ieri notte sulla Statale 131 all’altezza dello svincolo per Mogoro ed è l’ennesima croce sulla Carlo Felice.

L’urto

L’incidente è accaduto ieri poco dopo le 21. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna viaggiasse su un’auto che non era di sua proprietà. Una Ford CMax che aveva trovato parcheggiata a Morgongiori con le chiavi inserite nel quadro; a quel punto avrebbe deciso di prenderla e andare a fare un giro che poco dopo sarebbe finito tragicamente. La 41enne a bordo della Ford si è diretta verso la 131 ma all’ingresso di Mogoro, all’altezza della cantina, in direzione Cagliari qualcosa è andato storto. Giulia Erdas ha perso il controllo dell’auto che ha sbandato, ha carambolato diverse volte fino allo schianto contro lo spartitraffico in cemento.

L’allarme

Alcuni automobilisti di passaggio hanno visto la terribile scena e subito hanno allertato i soccorsi. Sulla 131 sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla: per Giulia Erdas non c’era più niente da fare. Sul posto sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ales che hanno messo in sicurezza l’area e la polizia stradale di Sanluri che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dello schianto devastante.

La storia

Secondo i primi riscontri la donna avrebbe preso l’auto parcheggiata nel primo pomeriggio. Poi avrebbe iniziato a girare fino all’arrivo sulla Statale 131. Ancora diversi aspetti devono essere chiariti, da alcune testimonianze è emerso che Giulia Erdas stava attraversando un periodo particolarmente delicato e non è escluso che tutti gli accadimenti di ieri, fino all’impatto fatale, possano essere riconducibili al momento di difficoltà. Sul posto dell’incidente ieri notte è arrivato anche il padre della donna, insieme ad altri parenti.

Il traffico, regolato dalla polizia stradale, ha subito qualche rallentamento in direzione Cagliari ma non è stato bloccato.

