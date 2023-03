Con l’auto precipita dalla scarpata 

Spettacolare incidente stradale ieri pomeriggio nel tratto di Provinciale fra Torre delle Stelle e Solanas: un'auto è volata fuori strada finendo in mare dopo aver percorso, strisciando, decine di metri tra la macchia mediterranea. L’uomo, Michele Boi, 46 anni, di Quartu, ha apparentemente riportato solo contusioni e tanto spavento. Per precauzione è stato comunque accompagnato al Brotzu dall’elicottero dei Vigili del fuoco che lo hanno anche recuperato in acqua. La prognosi è legata agli accertamenti in corso in ospedale.

L'incidente si è verificato sulla Strada provinciale 17: tra le auto in transito, anche una Smart che improvvisamente è diventata incontrollabile, finendo sulla scarpata, lato mare. È scivolata via sul precipizio, sino a finire in acqua. Immediati i soccorsi dopo l’allarme lanciato da diversi automobilisti di passaggio: sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu col tenente Ignazio Cabras, mezzi nautici, una ambulanza del 118 e l’elicottero dei Vigili del fuoco che ha recuperato l’automobilista trasferendolo poi in ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA