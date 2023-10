Con l’auto nel canale, 22enne in salvo 

Una sbandata improvvisa e l’auto finisce nel canale che collega lo stagno di Santa Giusta al porto industriale. Poi l’intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato che la nottata di domenica si trasformasse in tragedia per un 22enne, pasticciere oristanese: il giovane, volato in acqua a bordo della sua Bmw, è stato salvato dai pompieri. Con l’impiego di un gommone fluviale, la squadra del 115 ha raggiunto il ragazzo che, dopo essere uscito da solo dal veicolo, era salito sulla cappotta in attesa dei soccorsi. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dal 118 per accertamenti. È stato necessario anche l'intervento del nucleo sommozzatori di Cagliari per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo che è stato recuperato con l’autogru e riportato in superficie, sulla strada. Nella zona industriale sono intervenuti anche una squadra della capitaneria di porto e i carabinieri di Oristano che stanno accertando le cause dell’incidente. Potrebbe essersi trattato anche di un malore per il conducente che ha poi perso il controllo della sua auto. ( v.p. )

