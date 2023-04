Con l’auto intrappolato nel canale 

È finito con la sua auto nel canale di scolo che collega il fiume Cedrino a uno stagno dopo aver sfondato uno steccato in legno. Ha rischiato grosso un giovane automobilista di Galtelli, 23 anni, che, alla guida di una Ford Fiesta, è uscito di strada in via Del Mare a Orosei, restando incastrato per ore nell’abitacolo dell’utilitaria adagiatasi all’interno del piccolo torrente d’acqua con le ruote per aria.

Paura

L’incidente si è verificato nella notte tra sabato e ieri, anche se i soccorsi sono scattati solo dopo l’alba quando un passante ha notato l’auto rovesciata su se stessa e ha dato l’allarme. Sul posto è intervenuta l’equipe del 118 insieme alla squadra dei vigili del fuoco in servizio nel distaccamento di Siniscola. Simone Branca, rimasto bloccato nell’abitacolo della sua macchina, è stato estratto dai pompieri che sono potuti intervenire dopo aver sfondato uno dei finestrini dell’utilitaria.

I soccorsi

Il giovane, sottoposto alle prime cure sul posto, è rimasto sempre vigile. A bordo dell’autoambulanza medicalizzata è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove i sanitari hanno eseguito tutti gli accertamenti necessari a stabilire con certezza le sue condizioni. Fortunatamente il giovane paziente è stato dichiarato fuori pericolo fin da subito e alla fine se l’è cavata con alcune contusioni di lieve entità e con chiari segni di ipotermia. Intanto a Orosei erano in corso gli accertamenti per fare luce sull’incidente. Simone Corda, forse a causa di un guasto meccanico o magari per un improvviso colpo di sonno, ha perso il controllo della sua Fiesta in un tratto di strada sterrata e molto sdrucciolevole. Dopo aver sbandato è uscito di strada. L’utilitaria, dopo aver sfondato uno steccato in legno, si è capovolta finendo la sua corsa dentro il piccolo torrente d’acqua adiacente alla strada che scorre in un canale che collega il fiume Cedrino ad un piccolo stagno. Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.