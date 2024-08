Con l’auto in panne sotto il sole, soccorsi dagli angeli della Stradale 

Un guasto improvviso sulla Statale 131 all’altezza di Marrubiu e una famiglia di turisti, con due bambini, si ritrova a piedi in un caldissimo pomeriggio di agosto. Erano circa le 15 di lunedì quando una Bmw si è ritrovata in panne sotto un sole cocente: circa 40 gradi che sull’asfalto sembravano ancora di più. Una situazione di grande difficoltà e preoccupazione per i genitori. «Siamo riusciti a raggiungere a piedi una piazzola – racconta la mamma Elisabetta Siri – ma i bambini iniziavano a essere disastrati. Il caldo era veramente infernale». Poi l’arrivo di una pattuglia della polizia stradale di Laconi è stato provvidenziale. «I poliziotti sono stati gentilissimi – va avanti – non so come sarebbe potuta andare a finire senza il loro intervento. L’agente Damiano ci ha fatto salire sull’auto e ci ha dato subito dell’acqua, è stata la nostra salvezza». Gli altri due poliziotti invece hanno continuato a regolare la circolazione. «Gli agenti hanno chiamato il carro attrezzi e sono rimasti con noi fino a quando non è arrivato il mezzo di soccorso» conclude la mamma che, dopo aver tirato un sospiro di sollievo adesso insieme alla sua famiglia può continuare la vacanza nel Cagliaritano. ( v.p. )

