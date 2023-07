Con l’auto fuori strada: morto sul colpo 

Come ogni mattina Piero Pilia era andato nel suo piccolo appezzamento di terreno per occuparsi di un vigneto. Al rientro a casa, la tragedia: il pensionato di 76 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda, che è finita fuori strada e si è ribaltata. Piero Pilia, che non indossava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Lascia la moglie Marina, due figli e un profondo dolore in tutta la comunità di Gesico dove tutti lo conoscevano come una persona sorridente, sempre di ottimo umore, un grande lavoratore.

L’incidente

L’incidente è avvenuto ieri mattina verso le 11, lungo la strada che collega il paese di Gesico a Mandas, quella alternativa alla Statale 128. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, che sono intervenuti e hanno messo a verbale le dichiarazioni dei testimoni, Piero Pilia aveva superato poco prima un trattore, poi inspiegabilmente la sua Panda è finita fuori strada nella parte opposta della carreggiata rispetto al senso di marcia.

L’ipotesi degli inquirenti è che Pietro Pilia abbia avuto un malore perché l’auto viaggiava a velocità tutt’altro che sostenuta.

Il dolore

La notizia ha destato sconforto nella piccola comunità di Gesico. Il pensionato aveva lavorato per tanti anni in Germania, poi aveva fatto ritorno nel piccolo paese della Trexenta con la sua famiglia. Ha continuato a lavorare come bracciante agricolo, la sua grande passione. Un figlio vive a Napoli, la figlia ad Assemini. Da diversi anni aveva ripreso a coltivare un piccolo podere proprio lungo la strada in cui ieri ha perso la vita: un orticello e un vigneto, di cui era particolarmente orgoglioso. Per il resto Piero Pilia conduceva una vita riservata.

«Era un mio vicino di casa, ricordo il suo sorriso e la sua gentilezza, lo incontravo praticamente ogni giorno», dice il sindaco Terenzio Schirru, «è una giornata triste per il nostro paese».

