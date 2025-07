Con l’auto fuori strada: è grave  

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada provinciale 8 alle porte di Gadoni, quando a causa di un probabile colpo di sonno, un’utilitaria con una donna a bordo si è ribaltata su se stessa in località Bingiargiai terminando la sua corsa nel bordo stradale.

Per la conducente K.A, 50 anni, originaria di Cagliari, da tempo residente al paese, immediati i soccorsi dei passanti richiamati dal forte boato dell’impatto, con l’arrivo in breve tempo del personale 118 zonale e dei Vigili del fuoco dal distaccamento di Sorgono. In contemporanea, dopo le prime fasi di stabilizzazione della donna (estratta cosciente dalle lamiere), il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è attualmente ricoverata, con varie policontusioni senza registrare gravi condizioni.

Grande i viavai dal vicino centro abitato, ancora avvolto nei festeggiamenti di Santa Marta, con una fiumana di curiosi a sincerarsi delle condizioni di K.A, mentre i carabinieri coordinavano il traffico, bloccato nelle fasi di soccorso: «Abbiamo vissuto tutti un grande spavento - commenta il sindaco Francesco Peddio - ma ciò che conta è che la nostra concittadina ne sia uscita indenne, con una dinamica dell’incidente che si è mostrata fin da subito complessa».

Per questo Peddio elogia «il senso civico dei passanti insieme alla macchina dei soccorsi che, come sempre ha agito con grande professionalità e tempestività. L'elisoccorso - rilancia il primo cittadino - si è rivelato ancora una volta essenziale e l'auspicio resta quello di poter vedere quanto prima operativa la quarta base di Sorgono».«Alla nostra compaesana - conclude il primo cittadino - va il nostro abbraccio e l’augurio di una pronta ripresa. L’aspettiamo presto a casa, certi che il peggio sia ormai alle spalle». (g. i. o.)

