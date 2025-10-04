VaiOnline
Viale Poetto.
05 ottobre 2025 alle 00:26

Con l’auto finisce sull’aiuola e centra un albero: «Cosa ci fa qui?» 

C’è da spostare un albero, al Poetto. Almeno, così sostiene l’automobilista che l’ha centrato in pieno all’alba di ieri con la sua Fiat Punto. Alla pianta che, secondo il conducente, non avrebbe dovuto trovarsi nell’aiuola spartitraffico centrale in viale Poetto, poco prima di raggiungere la rotatoria a Marina Piccola, l’uomo ha deciso di dare la colpa dell’incidente.

L’ha fatto ricostruendo l’urto quando gli hanno chiesto spiegazioni gli agenti della Polizia locale: ha detto di aver avuto un colpo di sonno improvviso e di aver perso il controllo della sua Punto. In realtà, sospettavano gli stessi agenti, quell’uomo guidava ubriaco e l’hanno sottoposto all’alcoltest.

Dell’incidente, fin qui, la ricostruzione era un po’ generica: perché quell’automobilista ha forse trascurato di spiegare i veri motivi del mancato controllo del proprio veicolo. È il motivo per il quale l’equipaggio della Polizia locale, mentre faeceva i rilievi, ha deciso che fosse necessario quel test, che infatti è stato regolarmente eseguito. E quell’albero, alla fine degli accertamenti, nessuno l’ha spostato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

