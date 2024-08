Con l’auto butta giù un palo: dovrà pagare tutti i danni 

Era uscito di strada in via Tempio a Nuoro, e con la sua macchina aveva buttato giù un palo della luce. Ora dovrà rifondere al Comune (tramite l’assicurazione) i danni causati e quantificati in oltre quattromila e cento euro. L’incidente il 30 agosto dell’anno scorso. Quel giorno a fare i rilievi furono gli agenti della polizia stradale che accertando il danneggiamento del sostegno dell’illuminazione pubblica, inviarono all’ufficio Tecnico comunale la relativa segnalazione di danneggiamento del Patrimonio Pubblico, con i dati del proprietario del veicolo responsabile del sinistro e della compagnia assicurativa chiamati ora a ripagare i danni.

