Con l’auto abbatte la ringhiera Risulta positivo all’alcoltest 

Ennesimo incidente ieri a Margine Rosso. Poco dopo le 18 un automobilista ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro la ringhiera che sovrasta la spiaggia. Per gli occupanti nessuna grave conseguenza, ma la barriera è stata completamente distrutta. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno sottoposto il conducente all’alcoltest: pare sia risultato un tasso alcolemico oltre il limite.

Gli stessi agenti hanno cercato di mettere in sicurezza il parapetto, circondandolo anche con i nastri bianchi e rossi ma la situazione, fino a quando la barriera non sarà sostituita, resta molto pericolosa.

L’allarme è stato lanciato anche dal presidente del Comitato di Margine Rosso, Emanuele Contu: «La ringhiera è molto pericolante» dice, «i vigili hanno cercato di metterla in sicurezza e hanno raccomandato la massima prudenza. Suppongo che ora dovrà essere sostituita con urgenza».

A niente è servita nemmeno la passeggiata di sensibilizzazione organizzata qualche settimana fa dallo stesso comitato. A Margine Rosso si continua a correre in auto, e proprio il rettilineo dove c’è la ringhiera è uno dei più pericolosi del tratto di competenza del Comune. In questo tratto si attende anche la sistemazione della segnaletica, che è cancellata in più punti. Soprattutto le strisce pedonali sono quasi invisibili nell’attraversamento davanti alla spiaggia, che è molto frequentata non solo d’estate ma in ogni periodo dell’anno da chi raggiunge l’arenile per fare una passeggiata.

