Con l’arrivo della primavera incontri letterari e gare sportive 

Un cartellone di appuntamenti per celebrare l’arrivo della primavera. Il Comune ha organizzato una serie di manifestazioni che andranno avanti sino alla fine del mese: l’obiettivo è quello di animare il territorio prima dell’arrivo della bella stagione.

Si parte domani alle 10, con l’inaugurazione del piazzale dedicato a Sergio Ramelli, in via Trexenta: a seguire si terrà un incontro a Casa Melis. Domenica, dalle 9 alle 13, passeggiata educativa con i cani a Is Olias, in collaborazione con l’associazione Dorys.

Il 21 marzo alle 17, in biblioteca, si terrà l’appuntamento organizzato per celebrare gli scrittori della Nouvelle Vague. Il 23, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19, mostra del coltello sardo a Casa Melis. Il 24 alle 9,15, spazio alla gara di mountain-bike “Marathon delle tre caserme”, con partenza da Poggio dei Pini: lo stesso giorno alle 9, in piazza Liori, ci sarà il raduno automobilistico “British cars club”. Il 30 marzo in via Rodi, dalle 9 alle 17, chiuderà la serie di appuntamenti il “Pasqua dog party”, promosso dalle associazioni Dorys e Oasi Ohana. (i. m.)

