«Con l’Alleanza Rossoverde uniamo la sinistra sarda» 

Superare le divisioni, tenendo insieme le forze della sinistra e riportarla all’ascolto e alla partecipazione condivisa. Una sinistra attenta all’ambiente e che vuole fare da collante tra istituzioni, amministratori e cittadini. Su questi presupposti, dal connubio tra Europa verde Sardegna, Possibile e Sinistra sarda, nasce Alleanza rossoverde, il nuovo gruppo promotore di un percorso politico che tenga insieme tutte le opposizioni.

La prima uscita ufficiale, dopo un periodo di rodaggio in Consiglio regionale nel gruppo omonimo, ieri al teatro Adriano, in via Sassari a Cagliari, in occasione dell’incontro “Sardegna Domani”. Tra il pubblico: i Dem Piero Comandini, Giuseppe Meloni e Walter Piscedda; i consiglieri pentastellati Roberto Li Gioi, Michele Ciusa e Alessandro Solinas; Renato Soru e Graziano Milia. Sono intervenuti, tra gli altri, Luisa Murru, sindaca di Monastir, Enrico Murgia, sindaco di Seulo, Giulia Andreozzi, capogruppo di Possibile in Consiglio comunale a Cagliari, Corrado Sorrentino, dell’associazione Amelia, Francesco Muscau di Europa Verde e, per ricordare l’attenzione verso le politiche di genere, Tiziana Putzolu, consigliera di Parità della Regione.

Progetto alternativo

«Stiamo costruendo una sinistra finalmente unita che non guarda ai piccoli orticelli personali, ma che vuole creare un progetto realmente alternativo al fallimento degli ultimi quattro anni di Governo Solinas», spiega Eugenio Lai, capogruppo di Alleanza rossoverde in Consiglio regionale. «Lotta alle diseguaglianze, sanità, continuità territoriale, lavoro e sviluppo sostenibile, devono essere le parole chiave della prossima legislatura sarda», sottolinea Lai.

«La Sardegna di domani – aggiunge Daniele Cocco in rappresentanza di Sinistra sarda - dovrà essere molto diversa da quella di oggi: sanità, ambiente, welfare, trasporti, denatalità e spopolamento non si possono affrontare con spot o misure superficiali. Occorre un grande lavoro ricognitivo perché da una diagnosi evidentemente grave consegua una terapia molto forte». Al tavolo anche gli altri consiglieri del gruppo: Antonio Piu, Maria Laura Orrù, Laura Caddeo.

