«Con l’acqua ai piedi lavorare è un disagio Il Comune intervenga» 

Silvio Puddu vende formaggi e salumi: il suo box, numero 35, è uno di quelli che si affacciano in uno dei lunghi corridoi esterni e semiscoperti del mercato di piazza Nazzari che, come accaduto nei giorni scorsi, quando piove (inevitabilmente) si bagnano. Dietro il bancone mostra l’acqua che gli copre la suola delle scarpe. «Non ci piove dentro», premette, «l’acqua entra dalla parte scoperta del mercato e “colpisce” chi, come me , ha il box accanto a quei corridori aperti», aggiunge. «Capisco che essendo una struttura semiaperta, quando piove questo disagio bisogna metterlo in conto. Ho sollecitato un intervento dell’amministrazione, che però finora non ha dato risposta», aggiunge.

«È normale», dice Francesco Scaramuccia, rappresentante del comitato degli operatori. «Ci sono mercati che quando piove non possono aprire, noi abbiamo la fortuna di poterlo fare. È un disagio che abbiamo messo in conto», aggiunge. Dal Comune spiegano che «essendo una struttura con i corridoi all’aperto», per ragioni di sicurezza, «è inevitabile che quando piove l’acqua entri in quei corridoi. Cercheremo di intervenire ma c’è un limite insuperabile: piazza Nazzari è nata come struttura all’aperto». Se l’avessero progettata come struttura al chiuso, il mercato oggi non esisterebbe. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA