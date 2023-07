Con la testa tra le nuvole a caccia di Ufo 

Stefano Farigu, 53 anni, divulgatore e testimone di avvistamenti di Ufo,e ha dedicato gran parte della sua vita all'esplorazione dei misteri del cosmo. Con l’impegno instancabile nel documentare le sue esperienze, Farigu si è trasformato in un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano affacciarsi sul confine tra realtà e fantasia.

Una passione che ha radici profonde.

«Fin da quando ero piccolo, sono stato affascinato da tutto ciò che è paranormale. Ho vissuto diverse esperienze nel corso degli anni ma la maggior parte di esse sono avvenute negli ultimi tredici anni. Quando ho cominciato a interessarmi all'argomento, internet ancora non c’era; quindi mi sono documentato grazie ai libri, divorando ogni testo che trattava di ufologia e fenomeni inspiegabili. Amo tutto ciò la cui verità deve ancora emergere, poiché è in quelle sfide che sta la mia passione più profonda».

Un evento particolare.

«L'evento più significativo lo ricordo ancora oggi con precisione. Era il 25 giugno del 2010, esattamente alle 22.01. Ero seduto al computer quando improvvisamente sentii le urla spaventate di mia madre e mia sorella provenire dalla terrazza, dove stavano osservando un oggetto rotondeggiante nel cielo. Nello stesso momento, ero in contatto con un esperto del centro ufologia nazionale residente a Roma. Incredibilmente, dopo pochi minuti, il mio collega a Roma avvistò lo stesso oggetto. Era evidente che nulla di umano avrebbe potuto percorrere quella distanza a una velocità simile. Da quel momento in poi, la mia passione per il cielo e per tutto ciò che ancora deve essere scoperto si rafforzò ulteriormente».

Un visionario?

«Il termine “complottista” potrebbe non essere del tutto errato, anche se cerco sempre di essere cauto quando racconto queste esperienze, perché capisco che non tutti possono comprendere e potrebbero trarre conclusioni affrettate. Nonostante ciò, ho attirato un discreto pubblico sul mio profilo Facebook, soprattutto dopo che uno dei miei video è stato trasmesso in una televisione messicana, dove sono stato intervistato. Da quel momento, la mia popolarità è cresciuta rapidamente, tanto che ho ora anche dei canali YouTube in cui condivido i miei avvistamenti».

Qualche incontro extraterrestre?

«Una notte, mi sono svegliato improvvisamente e ho notato che la mia compagna continuava a dormire nonostante i miei tentativi di svegliarla. Era una situazione strana. Ho alzato lo sguardo e ho visto un volto pronunciato, circondato da un alone di luce alle spalle. Aveva un aspetto probabilmente umanoide. Speravo che potesse trasmettermi qualche messaggio positivo, ma poco dopo è scomparso nel nulla, lasciandomi con una sensazione di meraviglia e mistero».

Cosa ci nasconde l’Area 51?

«È difficile dirlo con certezza, ma è innegabile che gli Stati Uniti abbiano centinaia di basi militari disseminate in tutto il mondo. Questo fa sorgere domande legittime. Gli avvistamenti e gli schianti di oggetti non identificati nel loro paese risalgono agli anni '30 e sembra che siano stati i primi a sviluppare tecnologie di origine aliena. Numerose persone che hanno lavorato nei servizi segreti e che hanno avuto il coraggio di parlare hanno rivelato informazioni rilevanti su questo argomento. Ciò alimenta ulteriormente la curiosità e il desiderio di saperne di più».

