Con la testa già alla grande sfida di lunedì con l’Inter 

Buona la prima. Il Cagliari torna a casa con il primo punto della stagione e ora può pensare all'esordio casalingo di lunedì prossimo (ore 20.45 alla Domus) contro l'Inter di Inzaghi.

I rossoblù sono rientrati in sede nella notte con un volo charter e oggi avranno una giornata di riposo. Domani pomeriggio l'appuntamento ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti. La gara di Torino non ha lasciato strascichi particolari, se non la grande stanchezza e il caldo che hanno costretto diversi rossoblù a chiedere il cambio per crampi. Nessuno comunque lamenta infortuni.

La situazione

Sotto osservazione Jankto, che ieri all'Olimpico Grande Torino ha fatto praticamente il suo esordio stagionale, dopo i pochi minuti giocati in amichevole a Olbia e il problema muscolare che lo ha tormentato per tutto il precampionato. Sempre out Mancosu (che potrebbe tornare a Bologna o direttamente dopo la sosta), Lapadula e Rog, sotto controllo Desogus e Pereiro, che comunque restano sul mercato. (al.m.)

