Con la testa al Südtirol 

Ancora un giorno di riposo per il Cagliari, che da domani inizierà la settimana che porta alla supersfida con il Südtirol di Bisoli, unica squadra imbattuta nel nuovo anno, tra Serie A e B. Una sfida sentita particolarmente dall'ambiente, in fibrillazione dopo le due vittorie di goleada con Ascoli e Reggina, per una Domus che viaggia spedita verso il “tutto esaurito”.

La ripresa

Domani, alla ripresa, Ranieri dovrà ancora lavorare senza i suoi quattro nazionali (Lapadula, Makoumbou, Obert e Kourfalidis), attesi ad Asseminello tra martedì e mercoledì. E alla ripresa attenzione alle condizioni degli infortunati. Si aspetta il via libera per il ritorno in gruppo di Rog e Luvumbo, mentre rischia di dover ancora attendere capitan Pavoletti. Di certo, contro il Südtirol sarà assente Millico, fermato per un turno dal Giudice sportivo. Settimana particolare, quella che inizia domani, con l'amichevole fuori porta di mercoledì pomeriggio (ore 15) a Villacidro contro la Villacidrese. (al.m.)

