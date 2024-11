Con la sinergia tra Atletico e Cagliari a Cabras si insegna lo sport ai ragazzi 

A Cabras non hanno paura di cambiare. Soprattutto nel calcio, sport nel quale ultimamente è stato intrapreso con coraggio un nuovo percorso fatto di organizzazione, formazione e collaborazione. «Siamo nati come BdS, acronimo di Bar dello Sport grazie a un gruppo di amici che nel 2007 hanno colmato un vuoto calcistico in città», ricorda il vice presidente Mauro Contini, «all’inizio c’era solo la prima squadra ma dopo tre o quattro anni con la nuova denominazione Atletico Calcio abbiamo puntato anche sull’attività di base».

In una comunità di poco meno di novemila abitanti due realtà calcistiche forse erano troppe. Allora meglio unire le forze. Ed è nata la collaborazione con la San Marco. «Noi ci concentriamo sull’attività di base e curiamo il passaggio al settore giovanile con la categoria Giovanissimi», prosegue Contini, «la San Marco con gli Allievi e la prima squadra, attualmente ai vertici del proprio girone in Seconda categoria, pensa al passaggio nel calcio dei grandi».

A inizio stagione è arrivato lo tsunami, che ha un nome e un cognome: Corrado Lampis. Per tanti anni allenatore e poi osservatore per le più grandi squadre a livello nazionale, trasferitosi definitivamente nel centro dell’Oristanese ha deciso di portare a Cabras la sua professionalità e il suo entusiasmo. «Come prima cosa ho chiesto l’affiliazione alla Football Academy del Cagliari Calcio perché ho molta fiducia in come è organizzata la società rossoblù». Da lì il cambio di denominazione con l’aggiunta del termine Academy e poi i colori, dal giallonero al rossoblù. «Ho puntato sul lavoro dei tecnici», sottolinea Lampis, «ogni squadra ne ha due. Poi ci sono un preparatore dei portieri, un preparatore atletico e uno psicologo. Quest’ultima figura è determinante anche nel percorso sociale intrapreso dalla società. Sta per partire il progetto, realizzato con il Comune, che prevede un incontro mensile con gli assistenti sociali dell’amministrazione oltre che con gli operatori del Sert per tutti i tipi di dipendenze».

E il Municipio è stato determinante, anche per la miglioria delle strutture. «Siamo molto attenti alla promozione dello sport e alla prevenzione sociale in un momento in cui gli adolescenti vivono un malessere familiare di sofferenza», sottolinea il sindaco Andrea Abis, «per farli uscire dalla solitudine dello smartphone e per tenerli lontani dai pericoli della strada».