«Con la Sardegna sempre nel cuore» 

Il loro amore non ha vacillato neppure quando i rispettivi popoli hanno iniziato ad ammazzarsi e anche i parenti più stretti gli hanno voltato le spalle. Ma se la guerra dei Balcani aveva fatto perdere ogni speranza di una vita serena, l’affetto dei sarrochesi ha dimostrato loro che è possibile sentirsi a casa anche in mezzo a chi parla una lingua diversa. Sono passati più di trent’anni da quando misero piede in Sardegna per lasciarsi alle spalle gli orrori di quella guerra fratricida che ha dilaniato, negli anni Novanta, la ex Jugoslavia ma per Rada e Vildan Omanovic - nonostante oggi vivano negli Stati Uniti - Sarroch è sempre la loro casa.

In salvo in Sardegna

Rada è croata, Vildan bosniaco: quando è scoppiata la guerra nel 1992 vivevano a Zagabria, lei era un’infermiera professionale, lui un pilota militare. Nel marzo del 1993, quando la Caritas, con l’impegno di don Marco Lai, ha creato un corridoio umanitario per portare in Sardegna le famiglie in fuga dal conflitto, Rada non ci ha pensato due volte ed è salita con i suoi due bambini su un pullman che, dopo due giorni di viaggio, li ha portati lontano da quell’orrore.

Vildan, dopo le ferite in battaglia e la prigionia, è riuscito a raggiungere la sua famiglia solo dopo qualche mese. Il primo periodo a Sarroch non è stato facile, ma grazie a chi li ha ospitati Rada e Vildan, insieme ai loro figli Yasmina e Denis hanno potuto ricominciare.

«Gli inizi non sono stati piuttosto complicati soprattutto per i problemi legati alla lingua, farsi capire non era facile - raccontano Rada e Vildan - abbiamo vissuto in casa di Angelo Dessì e Donatella Curreli per sei mesi, poi abbiamo trovato una casa tutta per noi. Non dimenticheremo mai il bene che abbiamo ricevuto in questo paese, Sarroch, nonostante siano passati più di trent’anni, è il nostro punto di riferimento, e appena possiamo ci torniamo volentieri».

Negli Usa

Dopo quattro anni trascorsi nell’Isola, con Rada impegnata a lavorare come infermiera in una clinica di Cagliari, e Vildan nelle manutenzioni degli alberghi, la coppia decide che è il momento di vivere una nuova esperienza. «Avevamo saputo che gli Stati Uniti davano la possibilità ai cittadini dell’ex Jugoslavia con un matrimonio misto di avere in poco tempo cittadinanza e green card, così abbiamo deciso di partire - ricordano i coniugi Omanovic - lo abbiamo fatto soprattutto per garantire un futuro migliore ai nostri figli. Ci siamo così trasferiti a Itaca, una cittadina universitaria dello stato di New York, dove ci siamo messi in gioco e abbiamo ripreso gli studi per trovare un lavoro migliore».

Il ritorno

E così, dopo tanti sacrifici, Rada è riuscita a diventare una manager di laboratorio, mentre Vildan un esperto informatico: oggi si godono la pensione, e la vita da nonni, ma non hanno dimenticato chi, dopo la fuga dalla loro terra devastata dalla guerra, ha dato loro una speranza. «Oggi, i Balcani sono tutt’altro che pacificati - raccontano Rada e Vildan Omanovic- quella guerra ha lasciato cicatrici che non andranno mai via, ogni tanto torniamo nelle nostre città di origine, ma ci sentiamo davvero a casa quando arriviamo a Sarroch. Angelo e Donatella sono la nostra famiglia, per noi saranno sempre un fratello e una sorella: il nostro obiettivo è comprare una casetta qui in paese, in modo da poterci tornare ogni volta che lo desideriamo. Siamo portati a credere che la terra che portiamo nel cuore sia solo quella in cui nasciamo, noi abbiamo capito che non potremmo mai fare a meno di quella che ci ha accolto come figli».

