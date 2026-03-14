Con la Reggiana alla Dinamo  serve costanza 

Sassari. Dopo Milano è l'avversaria più longeva in serie A. Il match di mezzogiorno al PalaSerradimigni è la sfida numero 51 tra Dinamo e Reggio Emilia. Sono in vantaggio gli emiliani per 26-24 grazie alle ultime tre vittorie in campionato. La più recente quella netta dell'andata: +22. Questa volta però Sassari è al completo anche se l'ala Marshall non può essere al top della condizione dopo tre mesi di stop per l'infortunio a un ginocchio.

L'esterno Marco Ceron afferma: «L’obiettivo è essere più costanti, riuscire a mettere insieme più vittorie e uscire dal gruppo di squadre nella parte bassa per provare a guardare verso l’alto». Battere Reggio Emilia significa portarsi a una sola vittoria dalla salvezza. Chiaro poi che prima arriva la certezza di restare in serie A e più spazio c'è per pensare ad altri obiettivi. Per Daryl Macon è l'esordio davanti ai tifosi sardi e c'è grande curiosità per capire se il play americano può davvero essere l'elemento che aggiunge al roster quel centesimo che manca per fare l'euro.

Sarà un match duro fisicamente, visto l'atletismo degli ospiti, e tatticamente, data la tendenza di Reggio Emilia di cambiare spesso difesa.

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