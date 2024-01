Con la pioggia strade buie in interi rioni 

Scende la pioggia, buio pesto in città. Da anni il maltempo, a Carbonia, è sinonimo di tenebre: in varie zone del centro abitato i lampioni dell’illuminazione pubblica vanno in tilt e lasciano al buio decine di strade. È capitato ieri nel quartiere di Santa Lucia e due sere fa nel rione Lotto B di Rosmarino dove, eccetto i fari delle auto e qualche addobbo natalizio ancora installato, il buio regnava nelle vie Sicilia, Puglie, Torino, Forlì, Milano, Spezia, Zara, Spalato, Taranto, Brindisi, Romagna, Fiume, Pola, Montenegro, Curtatone, Montanara, Vicenza, Belfiore e tutta piazza Primo Maggio.

I residenti

«Era successo pure un mese fa», accusa Francesco Melis, pensionato, residente: «Al minimo accenno di pioggia ci risiamo».

«Ma è così complicato nel 21° secolo trovare una soluzione una volta per tutte?», domanda Benedetta Garau, anche lei pensionata, che vive a ridosso della collina: «I guasti si ripetono, e quasi sempre nelle stesse zone».

In effetti, dal centro alla periferia, i disagi dovuti ai blackout connessi alla pioggia sono distribuiti “democraticamente”: di recente è toccato a via Santa Caterina, viale Trieste, il comparto adiacente a via Partigiani, via Dante e via Cannas; un anno fa a piazza Ciusa e parte di piazza Rinascita. Nella frazione di Bacu Abis solo gradualmente, domenica sera, è tornata la normalità dopo che la notte precedente un guasto vicino alla piazza della chiesa ha lasciato senza corrente e linea telefonica centinaia di famiglie.

Manutenzioni in gestione

Il Comune ha dato in appalto da alcuni anni la gestione della manutenzione dell’illuminazione pubblica. «Non siamo dinanzi a stacchi sporadici – sottolinea l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – ma ripetuti più volte e non solo in aree storiche della città. Sono in attesa di una mappatura dei maggiori disagi. Dobbiamo valutare il modo in cui rapportarci con l’azienda che gestisce il servizio». Vari impianti sono obsoleti. La questione è stata analizzata anche dalla commissione consiliare Lavori pubblici: «Esiste un contratto pluriennale – afferma il presidente Giacomo Guadagnini – che prevede investimenti in manutenzioni. L’auspicio per il futuro è che gli interventi avvengano in contraddittorio con chi deve controllare perché questi continui guasti in concomitanza con le piogge non sono più tollerabili».

