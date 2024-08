Con la pioggia ritornano gli allagamenti 

Un piccolo lago si è formato ieri mattina a Sestu nell’incrocio tra via Napoli e via Monserrato. Ma questa volta le perdite dalla rete idrica non c’entrano. Primo responsabile è stato il temporale estivo, che ha messo in difficoltà la rete di smaltimento dell’acqua piovana, creando un’enorme pozzanghera che rendeva difficile o impossibile attraversare, con disagio per i pedoni. Una situazione simile si è verificata anche in via Laconi, dove con le piogge abbondanti vicino alla caditoia si forma un enorme pozzanghera.

Il problema è tenuto d’occhio dal Comune: «C’è un’attività di verifica sulle reti delle acque bianche, con incarico già assegnato e in corso, in particolare sulle zone dove c’è maggiore probabilità di allagamento», spiega l’assessore a Lavori Pubblici e Igiene Urbana Emanuele Meloni. «L’allagamento non è dovuto alle caditoie ma a un dimensionamento delle condotte, oggetto di studio».

